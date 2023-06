A Carcare una mostra sul fascino delle divise militari ideata da Luca Moretti

Carcare. Sarà la Città Calasanziana della Val Bormida la prima tappa del percorso dedicato al contesto militare, attraverso un repertorio storico, culturale ma anche stilistico. Un progetto ideato e realizzato da Luca Moretti in collaborazione con le Forze dell’Ordine che toccherà altre città liguri come Savona, Genova, Imperia e Sanremo, per poi approdare a Roma.

Lo stilista di origini carcaresi ha studiato il prestigioso repertorio “che mette in evidenza il valore di una vasta gamma di Bottoni dell’Esercito Storico Militare, nonché le mostrine originali dei Carabinieri Reali d’un tempo, accessori di curiosa bellezza, attraverso un percorso espositivo marcatamente delineato con un superbo ed espressivo elogio al Tricolore Italiano e non solo, e al lavoro straordinario non sempre facile che le forze dell’ordine svolgono per proteggerci e difenderci”, sottolinea Moretti.

Prosegue: “Saranno circa 135 i Bottoni esposti, alcuni particolari come quelli adottati dai servizi segreti scozzesi, polizia britannica, tedesca, austriaca, dove il tutto è storia; ma anche alcuni cimeli della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte alla quale va un particolare ringraziamento, come anche alla Guardia di Finanza”.

La mostra aprirà i battenti nel mese di luglio a Carcare in piazza Caravadossi per poi spostarsi ad ampio raggio nelle altre città attraverso rapporti istituzionali e relazioni militari, sempre con la direzione artistica di Luca Moretti. Un vero intento di elogio massimo ed espressivo del Tricolore Italiano che all’unisono unisce una storia culturale, militare, artistica, sartoriale, culinaria, artigianale unica al mondo.