Variante urbanistica per la pista ciclabile di Andora: via libera dalla Regione

Parere positivo da parte della Giunta regionale alla variante al Puc del Comune di Andora indispensabile per la realizzazione della pista ciclopedonale sul tracciato della tratta ferroviaria dismessa fino a San Lorenzo al Mare, senza necessità di sottoposizione a Vas.

Il parere della Regione sulla variante al Puc costituisce un elemento essenziale del procedimento che porterà alla firma dell’Accordo di Programma con il Comune e Rfi finalizzato all’approvazione del progetto definitivo di questo tratto di ciclovia e all’acquisizione delle aree ex ferroviarie da parte dell’amministrazione comunale ed è dunque propedeutica agli interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica legati alla ciclovia, oltre che alla posa nella parte sottostante dei tubi delle condotte sia per l’acqua sia per la depurazione legate al grande progetto del Masterplan del Roja.

Dagli esiti dell’istruttoria compiuta dagli uffici regionali non sono emersi impatti ambientali significativi. In particolare, la variante al Puc è riferita alla parte del vecchio tracciato ferroviario, all’ex stazione e ad un ambito del litorale (ex conca verde) e riguarda sostanzialmente le riperimetrazioni e le tipologie di interventi ammessi.

“Insieme al Comune di Andora abbiamo portato avanti un lavoro delicato ed importante – afferma l’assessore regionale all’Urbanistica -. La pianificazione e la conformità urbanistica con i piani dei territori è fondamentale per la futura realizzazione di infrastrutture come la pista ciclabile. Gli ultimi mesi sono stati molto intensi, con confronti e approfondimenti, tecnici per raggiungere questo significativo obiettivo”.

“La non assoggettabilità Vas permetterà un’accelerazione dei tempi e quindi si potranno vedere prima i cantieri operativi. Come urbanistica stiamo portando avanti un lavoro senza precedenti, nella consapevolezza che il nostro territorio ha bisogno di realizzare quelle opere, come la pista ciclabile, attese dai cittadini. Non solo con il Comune di Andora, ma con i Comuni interessati da questo fondamentale progetto, c’è un’intesa ed una collaborazione stretta per arrivare nel più breve tempo possibile all’obiettivo della realizzazione finale” conclude l’assessore.

“È una grande soddisfazione essere arrivati a questo punto – afferma il sindaco di Andora Mauro Demichelis – Ringrazio Regione Liguria per l’impegno non solo ad Andora ma su tutto il nostro territorio. Questo progetto riguarda infatti l’intero comprensorio e determinerà importanti e positive ricadute per l’economia legata al turismo”.

“Il mio obiettivo è partire con la gara d’appalto entro l’autunno ed entro la fine dell’anno avviare i lavori della ciclabile, già finanziati da Regione Liguria e in attesa proprio del completamento della posa dei tubi sia per l’acqua che per la depurazione” conclude il primo cittadino andorese.

E oggi via libera dalla conferenza dei servizi alla realizzazione di un nuovo tratto della Ciclovia del Ponente nei comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al mare e Cervo. L’intervento, composto da due stralci funzionali di lavori e approvato oggi dalla Giunta regionale, permetterà di attraversare i centri abitati di Diano Marina (in corrispondenza dell’incrocio via Torino/via Sant’Elmo), San Bartolomeo al mare e Cervo ed arrivare fino al confine con Andora, per un totale di circa 7 chilometri e un investimento complessivo a valere sui Fondi Strategici Regionali e Pnrr di 9,5 milioni di euro.

L’apertura dei cantieri del nuovo tratto di ciclovia nel Golfo Dianese, facente parte del lotto prioritario ligure della Ciclovia tirrenica, è prevista per gennaio 2024 mentre la conclusione dei lavori stessi è prevista entro dicembre 2025. La Ciclovia Tirrenica costituisce, nel suo insieme, il collegamento ciclabile tra Ventimiglia e Roma; in Liguria coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette: il lotto prioritario ligure è stato finanziato tramite un investimento complessivo di oltre 31 milioni di euro tra fondi regionali, ministeriali e del Pnrr.

“Si tratta di un passaggio fondamentale, portato avanti con la collaborazione di tutti gli enti locali coinvolti, per realizzare un altro tassello della Ciclovia Tirrenica in Liguria: un progetto ambizioso che nel nostro territorio si svilupperà per oltre 436 chilometri, attraversando tutte le provincie dal confine di Stato con la Francia a Marinella di Sarzana – commenta l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria – Nel Ponente la mobilità sostenibile ha già raggiunto obiettivi rilevanti: solo pochi giorni fa è stato inaugurato il tratto tra San Lorenzo al Mare e Borgo Prino, dando la possibilità ai ciclisti percorrere interamente su ciclovia gli oltre 28 chilometri che separano Imperia da Ospedaletti. Le prossime aree di intervento, oltre ai due stralci di lavori nel Golfo Dianese per i quali sono stati approvati oggi in Giunta regionale i progetti definitivi che verranno posti a base di gara, sono il tratto della cosiddetta “Incompiuta” e quello tra Marinella di Sarzana e il centro di Sarzana”.

Il progetto definitivo (per appalto integrato) per i nuovi 7,2 chilometri di pista ciclabile riguarda due stralci di intervento: il primo riguarderà i lavori di realizzazione della Ciclovia tirrenica nel tratto tra Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) e Cervo (fino al confine con Andora), sviluppandosi essenzialmente lungo l’ex sedime ferroviario ceduto da RFI ai tre Comuni interessati. L’investimento per questo tratto è di circa con investimento di circa 6,5 milioni di euro.

Il secondo riguarderà i lavori di realizzazione della ciclovia all’interno dell’abitato di Diano Marina tra l’incrocio via Torino/via Sant’Elmo e l’incrocio via Rovere/via R. Sanzio, per un investimento di circa 3 milioni di euro.