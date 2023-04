Albenga-Alassio. Incidente stradale nel pomeriggio odierno, una manciata di minuti dopo le 13,30, sull’Aurelia Bis che collega Albenga e Alassio. A scontrarsi sono state un’auto e una moto.

Secondo quanto ricostruito, la vettura viaggiava da Alassio in direzione Albenga, mentre il mezzo a due ruote nella direzione opposta. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati all’interno di una galleria, fortunatamente solo di striscio.

Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della moto, un uomo e una donna sulla cinquantina, cadute a terra a causa dell’impatto.

Sul posto immediato l’intervento di ambulanza della croce bianca di Albenga, automedica e vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel momento in cui scriviamo (ore 14.50) nel tratto si viaggia a senso unico alternato, in attesa della rimozione dei mezzi e del completamento dei rilievi del caso.