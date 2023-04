Albenga, due ori per l’Asd Viceversa ai Play the Games di pallavolo

Albenga. Due medaglie d’oro per i ragazzi dell’ASD Viceversa che hanno partecipato con due squadre (entrambe hanno ottenuto la medaglia d’oro) ai Play the Games 2023 di pallavolo unificata che si sono svolti dal 13 al 16 aprile a Salsomaggiore.

Una doppia vittoria che ha regalato forti emozioni ai ragazzi e ai volontari che li hanno accompagnati in questa avventura perché, se lo scopo principale è sempre quello del divertimento, l’entusiasmo e la gioia nel ricevere ben 2 medaglie d’oro è stata incommensurabile.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Voglio fare i complimenti a tutti gli atleti e ai loro tecnici che ancora una volta sono tornati a casa con due medaglie d’oro. L’Asd Viceversa permette a ragazzi con bisogni speciali di praticare diversi specialità sportive dando anche l’occasione di girare l’Italia, e non solo, per lo svolgimento delle gare dando una grande opportunità di socializzazione. Per partecipare agli eventi sportivi l’Asd Viceversa aveva bisogno di un mezzo adeguato. Come amministrazione ci siamo attivati in tal senso riuscendo a mettere a disposizione dei ragazzi il pulmino da 9 posti che siamo riusciti ad acquistare grazie alla partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Ricordo che attraverso tali fondi oltre al pulmino, riusciremo ad acquistare e installare due giochi inclusivi al parco Peter Pan e a contribuire agli arredi interni al fine di realizzare laboratori occupazionali nel nuovo Centro Diurno E.Simone gestito da Anffas che è oggetto di una totale ristrutturazione in Regione Rapalline”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa vittoria è un grande orgoglio per tutta la città. I ragazzi dell’associazione Viceversa non sono nuovi a questi straordinari risultati. A loro e a tutti i volontari dell’associazione vanno i complimenti da parte di tutta l’amministrazione. Sport è gioia, divertimento, rispetto delle regole, condivisione e inclusività. È importante continuare a sostenere queste attività”.

La prima squadra era composta da: tecnico Molinari Viola, capitano Mauro Garofalo, Francesco Principato, Davide Consavella, Ilaria Ghinka Bonanni, Serena Pastorino, Matteo Caccin, Andrea Rosso, Riccardo Tornago, Sara Poleti, Alessio Simondo.

La seconda squadra: tecnico Chiara Oddone, capitano Greta Arrighetti, Mattia Durante, Letizia Volpe, Alessia Valle, Leonardo Tubino, Stefano Pintossi, Simone Tornago, Marcello Savaia, Annalisa Principato,Virginia Isoleri e Alessandro Casaburo.