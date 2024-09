Albenga, rinviato il concerto di Lucio Fabbri & Friends

Albenga. Il concerto di Lucio Fabbri & Friends, previsto per sabato 21 settembre in piazza Fabrizio De André ad Albenga, è rinviato per cause di forza maggiore a domenica 20 ottobre ore 17 al Teatro Ambra di Albenga.

Il concerto avrebbe dovuto aprire il mese dedicato a Faber nel venticinquesimo anniversario dalla sua scomparsa: “Eravamo contenti perché le previsioni meteo promettevano un fine settimana di bel tempo e il concerto di Lucio Fabbri & friends in piazza De André sul lungomare di Albenga si preannunciava entusiasmante e con un pubblico numerosissimo – spiegano i Fieui di Caruggi – ma purtroppo cause di forza maggiore e imprevedibili ci hanno costretto al rinvio. Fortunatamente, tra i tanti impegni dei musicisti, siamo riusciti a trovare una data disponibile e a mantenere l’evento all’interno della manifestazione ottobre De André 2024”.

L’evento è stato dunque spostato a domenica 20 Ottobre, sempre alle 17, all’interno del Teatro Ambra. Gli organizzatori comunicano che le prenotazioni effettuate rimangono valide: “Abbiamo avvertito tutti coloro cui siamo riusciti a risalire, in particolare i provenienti da località lontane che avevano prenotato il soggiorno in strutture ricettive e ringraziamo i titolari di alberghi e B&B per la comprensione dimostrata. Appuntamento solo rinviato dunque e, come lo stesso Lucio Fabbri ha scritto sulle sue pagine social, vi aspettiamo numerosi”.

Ottobre De André dunque sarà ufficialmente aperto sabato 5 ottobre, ore 17 Teatro Ambra, con la commedia “Nome:Fabrizio Cognome;De André”. Protagonisti: Mario Mesiano, Giorgio Caprile, Carla Migliardi, Sabrina Bonanato, Nando Rizzo, Marisa Fagnani. Madrina d’eccezione Alice De André.