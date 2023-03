Concorso Lions International “Un poster per la pace”, premiati gli studenti di Spotorno e Noli

Noli/Spotorno. Sono stati premiati gli alunni che hanno partecipato al concorso internazionale del Lions a livello locale e a livello distrettuale. La premiazione a margine della cerimonia della consegna dei tricolori, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Rosalba Malagamba.

Tutti i ragazzi, la quasi totalità degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Noli e Spotorno, hanno ricevuto un attestato di partecipazione mentre i dieci selezionati hanno potuto accedere alla successiva fase distrettuale e uno di essi si è piazzato quarto ex -aequo tra tutti quelli patrocinati dai Lions Club del Distretto (oltre 50).

Questi gli studenti che hanno ricevuto l’attestato di merito e che hanno partecipato alla selezione distrettuale del concorso il cui tema era “Guidare con compassione” in stretto ordine alfabetico: Bianca Buccolero, Andrea Canepa, Lorena Cimpeanu, Arianna Cioè, Davide Dagnino, Chiara Frexia, Igor Maina, Teresa Passalacqua, Luca Saad, Virginia Sotgia. Scopo dichiarato del concorso era di “aiutare i nostri giovani a riflettere sul tema, aggiungendo se possibile anche un loro pensiero espresso a parole”.

Ecco alcune delle riflessioni dei ragazzi partecipanti che hanno scritto: “La pace è una cosa che dovrebbe esserci a prescindere”, ”La pace è il primo passo che gli uomini devono fare per vedere rifiorire il nostro pianeta”, “Nel rapporto tra di noi occorre sorreggerci a vicenda”.

Igor Maina, quarto classificato a livello distrettuale, oltre a un particolare attestato di riconoscimento, ha ottenuto un significativo trofeo: la sorte ha voluto che non lo potesse ricevere dalle mani degli organizzatori perché impegnato in un’attività sportiva. Analogo riconoscimento è stato assegnato alla docente Elena Baldelli, per il “grande lavoro svolto per diffondere il concorso tra gli alunni e per l’alta qualità dei lavori realizzati dagli studenti”.

Anche la dirigente ha avuto parole di plauso per l’iniziativa e ha concordato con gli organizzatori una prossima esposizione dei disegni realizzati, che sono stati riconsegnati alla scuola.

Come accennato, gli alunni di Spotorno e Noli hanno ricevuto anche la bandiera tricolore in occasione della festa nazionale, originariamente prevista nel fine settimana precedente, ed esattamente il 17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Il tricolore è stato consegnato a tutti gli alunni delle classi quinte elementari, unitamente ad una copia di una breve ricerca effettuata dal presidente del Club, Enrico Tassinari e dal professor Rovere Antonio, già dirigente dell’istituto scolastico e responsabile per conto del Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio per le attività che riguardano il mondo giovanile. Nella sua breve prolusione introduttiva della cerimonia, alla quale hanno presenziato anche il comandante della stazione carabinieri di Spotorno Ivan Simone e un suo collaboratore, nonché la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Maria Rosalba Malagamba ed alcuni insegnanti, il professor Rovere ha ricordato i fatti che hanno portato alla scelta di questa data quale Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

In particolare ha dato lettura di alcuni passi della Legge con la quale fu istituita questa Giornata e le motivazioni della stessa: “La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia, quale ‘Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera’, allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.