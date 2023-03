A Sanremo premiati per la carriera il soprano Daniela Tessore e la sua scuola di canto “Music style”

Sanremo/Cairo Montenotte. In 65 sono partiti da Cairo Montenotte, il primo giorno dell’inizio del Festival, per partecipare, o sostenere, i ragazzi di “Music Style L’Atelier delle Voci” e del “LabFabTheatre”, laboratorio teatrale capitanato dal geniale regista Antonio Barra. Tutti insieme sono stati protagonisti e ospiti degli studi televisivi di Sanremo Doc per Casa Sanremo.

“Siamo stati onorati di poter partecipare attivamente agli eventi collaterali del Festival – afferma Daniela Tessore, fondatrice della scuola di canto cairese – I ragazzi sono elettrizzati e non vedono l’ora di rivedersi su Sky dove gli eventi a cui hanno partecipato andranno in onda il prossimo mese. L’esperienza sanremese resterà nel loro cuore”.

“Abbiamo cantato – racconta – dei medley di parodie del nostro ultimo Musical ‘Doppio lustro, i 10 doni della sorte’, che ho scritto con il bravissimo regista Antonio Barra e con cui abbiamo festeggiato i 10 anni della nostra scuola di canto e che replicheremo nei prossimi mesi. Poi abbiamo avuto anche solisti che hanno interpretato cover ed altri che hanno presentato in anteprima l’inedito che ho scritto per loro e che uscirà nei prossimi mesi su tutti gli store digitali”.

“Sono molto felice – prosegue il soprano -di aver potuto assaporare con loro l’aria sanremese nel magico periodo del Festival e ringrazio il collega Aldo Giannuzzi per aver creato insieme a me dei contenuti YouTube che immortalassero nel tempo questo 73° Festival della canzone italiana direttamente dalla Sala Stampa Rai durante il Festival di Sanremo. Fino a fine marzo, usciranno contenuti YouTube con interviste di cantanti del Festival, giornalisti, addetti ai lavori e speciali su eventi collaterali nella Rubrica ‘FestivalTime’ presente sul canale Youtube di Music Style L’atelier delle Voci, i video si trovano nella Playlist Sanremo 2023”.

Il presidente della Franco Tessore Associazione Culturale, Aldo Giannuzzi, ha effettuato le riprese e i montaggi video per la rubrica FestivalTime. “Con Aldo – dichiara Tessore – abbiamo intervistato LDA, Shari, i Modà, Grignani, Rosa Chemical, Giorgia, Colapesce e Dimartino, i Colla Zio, Olly, Levante (Siamo anche presenti nello speciale di Striscia la notizia), Mengoni, i cugini di Campagna, Lazza, gli Articolo 31, Tananai, Mimmo Groove, Staffelli di Striscia la notizia, Andy dei Bluvertigo, Ballantini e molti altri nomi famosi e giornalisti.”

Un grande successo per i ragazzi di MusicStyle che si sono esibiti all’evento di Sanremo Doc a Casa Sanremo e sono stati intervistati per Sunrise Italia (presente sul web e su 50 Radio nazionali) da Livio Zappaterra, ecco i loro nomi: Aurora Fracchia, Gabriele Ferraro, Adelaide Boggetti, Azzurra Luisi, Martina Ravazza, Sofia Velaj, Leonardo Luisi, Elisa Bonifacino, Tommaso Fracchia, Livia Kamberaj, Marco Ferrieri, Maria Clotilde Muzio, Roberta Blangero, Raffaella Garrone, Fulvio Ravera, Carlo Leone, Giulia Bertin, Sofia Perrone, Valentina Gai, Sara Oddera, Massimo Ravazza, Giorgia Ravazza, Susanna Pennino, Daniele Pistone, Enzo Oniceto, Stefania Terranova e Marius Dumitrean.

Tutti sono stati premiati con l’attestato di Sanremo Doc e sono stato ospiti in una intervista radio in diretta il 7 marzo.

Durante l’evento collaterale “Talenti a 5 Stelle” tenutosi lo scorso 11 febbraio, è stato conferito a Daniela Tessore un premio per la carriera: “Premio Nazionale delle Arti e dello Spettacolo” e alla FT Associazione culturale un premio per le iniziative Benefiche realizzate nel 2022 ed in particolare per l’evento online Cantalitalia. Premiate anche con un trofeo le Cantanti Maria Clotilde Muzio e Raffaella Garrone per gli inediti scritti dalla Tessore nella vetrina musicale di “Talenti a 5 Stelle” .