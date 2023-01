Soggiorni all’estero, progetti e laboratori: ecco l’indirizzo Turismo al Falcone di Loano

Loano. All’Istituto Falcone di Loano le lingue straniere, l’economia, l’arte e il territorio sono i punti di forza dell’indirizzo Turismo.

Uno dei corsi più apprezzati del settore economico, l’indirizzo Turismo è caratterizzato dal fatto che le discipline economiche e giuridiche, che costituiscono l’asse portante di questo corso, sono svolte con riferimento alle aziende che operano soprattutto nel mondo del turismo e sono affiancate da materie quali Geografia turistica e Arte e Territorio che portano gli studenti ad una conoscenza approfondita del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Una caratteristica importante sono perciò le tre lingue straniere Inglese, Francese, Tedesco che sono insegnate dalla prima alla quinta e valorizzate da certificazioni linguistiche. Per la lingua inglese sono attivati corsi per il raggiungimento dei livelli B1, B2 e C1; per tedesco è a disposizione il corso per i livelli A1e A2 e per francese il livello ottenibile è B1.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono ripresi anche i soggiorni studio all’estero come quelli a Broadstairs, Vienna e Salisburgo delle classi quarta e quinta, accompagnate dai docenti di lingua straniera.

Alcuni studenti partecipano al progetto “Francese alla scuola primaria” per la progettazione di laboratori ludici volti a introdurre la lingua francese nelle classi quinte dell’IC Val Varatella.

Gli scorsi anni l’Istituto aveva realizzato anche un progetto di teatro in lingua inglese con un esperto madrelingua di dramatization e musical che si spera di avviare nuovamente: “Apprendere una lingua straniera in un contesto laboratoriale diverso dall’aula e dalla lezione frontale avvicina i ragazzi all’utilizzo dell’inglese come lingua di comunicazione, di espressione di idee e concetti”, spiegano dalla scuola.

L’istituto inoltre quest’anno si è dotato di un nuovo laboratorio linguistico con 25 postazioni con PC e dispositivi portatili dotati di cuffie con sistema di ascolto e dialogo e lim interattiva.

Diverse nel corso dell’anno sono le attività che coniugano turismo, economia e formazione culturale proposte agli studenti.

Gli studenti del corso Turismo collaborano ormai da vari anni con il FAI come ciceroni nelle aperture straordinarie di palazzi, monumenti e siti storico culturali nelle Giornate di Primavera.

Il 19 ottobre scorso le classi 5^A e 5^F turistico, insieme alle classi del corso Moda, hanno partecipato alla Masterclass per i 50 anni del Premio Tenco condotta da Morgan, che ha saputo condurre il pubblico alla scoperta della canzone d’autore.

Il Falcone accompagna i suoi studenti anche nel complesso passaggio al mondo del lavoro e proprio per far conoscere diverse realtà aziendali a partire dal mese di marzo, gli studenti del settore economico seguiranno 4 lezioni tenute (a distanza) dal dott. Michele Mattana, Executive Directory di Nomura, con un passato professionale in Banca IMI e presso la Cass Business School di Londra, specializzato in Infrastructure Financing e più genericamente in Corporate Finance. Nel primo incontro, dedicato all’orientamento in uscita, racconterà ai ragazzi le tappe più importanti della sua carriera, con particolare riguardo alle esperienze internazionali (lavora a Londra ormai da diversi anni). Nei tre successivi terrà invece tre lezioni in lingua inglese sul tema della finanza aziendale.

Sempre in questo ambito, seguirà, in data ancora da definire, un incontro online con Alessandro Giudici, professore associato di Strategia aziendale presso la Bayes Business School.

È attivo inoltre il progetto savon@ppeal in collaborazione con Asfoter e Camera di Commercio di Savona per il progetto di un’idea imprenditoriale.