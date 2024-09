Tragedia a Loano, donna deceduta in mare: intervento di capitaneria di porto e carabinieri

Loano. Tragedia a Loano dove, una manciata di minuti dopo le 12,30, è scattato un allarme per una persona in mare che non dava segni di vita.

Stando a quanto riferito, si tratta di una donna sulla sessantina, che è stata poi estratta dall’acqua dai soccorritori, all’altezza di corso Roma, mentre si trovava già in arresto cardiaco.

A nulla è servito l’intervento di soccorso ad opera di un’ambulanza della croce rossa di Loano e dell’automedica del 118: nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri e la capitaneria di porto, che si sta occupando degli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, pare si fosse tuffata per un bagno, quando è stata colta dal malore, improvviso e fatale: il decesso, quindi, sarebbe avvenuto per cause naturali.

Tuttavia sono in corso ulteriori riscontri sulla tragedia in mare da parte della Guardia Costiera e dei militari che hanno operato sul posto.