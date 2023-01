L’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi apre i corsi serali per Agricoltura ed Enogastronomia

Alassio/Albenga. Un’importante novità per l’istruzione degli adulti nel Ponente savonese. Con il prossimo anno scolastico 2022-23 l’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi aprirà anche i corsi serali.

Due gli indirizzi proposti, entrambi per il percorso professionale: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti e gestione delle risorse forestali e montane, ed Enogastronomia e ospitalità alberghiera, cucina e sala. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione dell’Istituto scolastico con il Centro per l’Educazione degli Adulti di Albenga che continuerà ad occuparsi dei primo biennio, mentre terzo, quarto e quinto anno, e naturalmente le materie di indirizzo, saranno gestiti dal Giancardi-Galilei-Aicardi.

L’apertura di un corso serale di scuola superiore nel ponente savonese dovrebbe incontrare il favore dell’utenza di tutta la zona che gravita attorno ad Alassio e Albenga. Fino ad ora infatti, era necessario recarsi a Savona, affrontando quindi un viaggio abbastanza lungo e pesante, specie per chi ha già trascorso l’intera giornata sul posto di lavoro.

“L’offerta si rivolge ad un pubblico assai ampio, – chiarisce la professoressa Lombardi dell’Istituto Agrario Aicardi di Albenga – a tutte quelle persone che desiderano o hanno necessità di riprendere un percorso di formazione per aumentare le proprie competenze e migliorare la propria posizione in ambito lavorativo, o ai disoccupati che hanno bisogno di una riqualificazione.” Ma gli interessati possono essere anche altri: giovani provenienti dalla formazione professionale o che comunque non hanno terminato il loro percorso scolastico, stranieri in possesso di un titolo di studio non riconosciuto nel nostro paese e anche ragazzi minorenni che non possono frequentare i corsi diurni perché lavoratori.

Le materie sono quelle previste per i corrispondenti corsi diurni, ma il numero complessivo delle ore di lezione è ridotto del 30%. L’orario sarà articolato su cinque giorni e le lezioni si svolgeranno nella fascia serale per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori.

“Alla base dei percorsi di apprendimento dei singoli allievi – precisa la professoressa Rita Baio dell’Alberghiero Giancardi di Alassio – ci saranno la flessibilità, il riconoscimento delle competenze già acquisite non solo all’interno del sistema scolastico e della formazione professionale, ma anche in altri ambiti così come delle esperienze lavorative svolte.”

Tra i possibili sbocchi offerti dall’indirizzo Agrario al termine degli studi vi sono, tra gli altri, la libera professione di agrotecnico, ma anche la conduzione di un’azienda agricola, l’attività di viticoltore o apicoltore, la progettazione di giardini e parchi o l’impiego presso enti certificatori.

L’indirizzo alberghiero permette l’accesso al ruolo di ristoratore, pizzaiolo, pasticciere, ma anche barman e maitre di sala e in generale di consulente per tutte le attività del settore della ristorazione.

Il Dirigente scolastico del Giancardi-Galilei-Aicardi, dottor Massimo Salza, sottolinea l’importanza della “flessibilità che, partendo dal riconoscimento delle competenze e dei crediti già acquisiti, porterà alla definizione di un Piano Formativo Individualizzato, in cui viene definito il percorso che ogni singolo allievo dovrà seguire per raggiungere le competenze richieste dal curricolo dell’indirizzo scelto.”

Chiunque fosse interessato, può richiedere qualsiasi ulteriore informazione rivolgendosi alla segreteria dell’istituto al numero 0182 470224 o scrivendo una mail all’indirizzo serale@isgiancardigalilei.edu.it.

Inoltre sabato 14 gennaio dalle 9 alle 17 ad Alassio e Albenga nell’Open Day si potranno chiedere informazioni allo staff orientamento e in segreteria.