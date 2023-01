Fiammata dalla cucina, due ustionati a Savona: soccorsi mobilitati

Savona. Forse una disattenzione oppure un problema elettrico o ancora una perdita di gas all’origine dell’infortunio domestico avvenuto oggi a Savona, all’interno di una abitazione in via Famagosta.

L’allarme è scattato intorno alle 15 e 15, quando è arrivata una richiesta di soccorso per un principio di incendio nella cucina di un alloggio, generato, pare, da una fiammata improvvisa.

Immediato l’intervento da parte del comando savonese dei vigili del fuoco, oltre che dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: due le persone presenti nell’appartamento che sono rimaste ustionate.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari i due feriti sono stati trasportati in ospedale. Stando a quanto riferito le ustioni riportate sarebbero, fortunatamente, di lieve entità e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Provvidenziale l’azione dei pompieri che, dopo aver spento le fiamme prima di una possibile propagazione, hanno operato per la bonifica e la messa in sicurezza dell’abitazione, con particolare riferimento alla cucina, da dove si è originato il rogo che ha provocato inevitabili danni alla stanza.

Sono ancora in corso accertamenti per determinare le cause esatte dell’accaduto.