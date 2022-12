Savona, istituto Mazzini-Da Vinci: “L’intelligenza nelle mani, la professione nel cuore”

Savona. L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini – Da Vinci” di Savona è un’istituzione concepita come spazio educativo aperto all’innovazione didattica, luogo di crescita e condivisione di valori nel gruppo dei pari, laboratorio di ricerca e sperimentazione, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e con gli enti del territorio.

Per questo anno scolastico, gli open day si svolgeranno nelle date: sabato 17 dicembre, dalle 15 alle 17; sabato 14 gennaio, dalle 9,30 alle 11,30; sabato 21 gennaio, dalle 15 alle 17.

Diverse le novità: attivazione di nuovi corsi professionali in linea con le richieste del territorio: Turismo Accessibile e Sostenibile, Design Della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria e Servizi Per La Sanità e l’Assistenza Sociale; percorsi di apprendimento personalizzati; bilancio formativo per ogni studente; docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare, orientare e costruire in modo progressivo il percorso formativo.

E ancora: nuovo laboratorio di visual design con strumenti di prototipazione 3D e digitale; nuovi laboratori integrati di automazione, robotica e mobilità sostenibile; possibilità di acquisire a scuola certificazioni richieste dal mondo del lavoro: CETOP (livelli P1 e P2), ECDL (Full Standard ed Image Editing), PET e FIRST (per la lingua inglese), DELF (per la lingua francese) e TRKI (per la lingua russa); partnership con le aziende e con i settori produttivi di riferimento, che offrono concrete prospettive di occupazione al termine del quinquennio nei vari ambiti di studio.

Possibilità di conseguire, per gli studenti del triennio dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, anche il diploma di qualifica per OSS Operatore Socio Sanitario.

All’Istituto “Mazzini – Da Vinci” i docenti svolgono un lavoro educativo, oltre che didattico, improntato sulla relazione tra insegnante e studente, sull’acquisizione delle competenze professionali e su quelle trasversali di cittadinanza attiva e consapevole. Le eccellenze vengono valorizzate in tutti i corsi e ad ogni studente viene offerta l’opportunità di fare esperienze nel mondo del lavoro con attività di stage in presenza.

I ragazzi lavorano in squadra, utilizzano i software che troveranno nelle aziende, apprendono modalità di lavoro artigianali e di nicchia di alto livello con tecnologie d’avanguardia come è sempre più richiesto dall’impresa 4.0, mettono in pratica quanto appreso a lezione con le attività di laboratorio anche in presenza di esperti dei vari settori. Sostengono inoltre colloqui di lavoro con Responsabili del Personale di alcune delle aziende con cui la nostra scuola collabora da anni ai fini di assunzioni mirate.

Gli indirizzi di studio sono finalizzati ad approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo specifico: Servizi Commerciali; Turismo Accessibile e Sostenibile; Manutenzione ed Assistenza Tecnica in parallelo con i percorsi IeFP triennali di Operatore Elettrico ed Operatore Meccanico; Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria: la cultura dell’espressione visiva e del design sono al centro della programmazione didattica e delle attività proposte, in parallelo con il percorso IeFP triennale di Operatore Grafico Ipermediale; Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico ed Odontotecnico, dove il diplomato possiederá le competenze necessarie per predisporre, nel Laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati; Servizi per La Sanità E L’assistenza Sociale al termine dei quali, con il conseguimento del diploma di maturità, sarà possibile accedere al mondo del lavoro, al mondo della formazione tecnica superiore (corsi ITS) e a tutti i corsi universitari.

Per ogni ulteriore informazione, contattare il referente dell’ Orientamento all’ indirizzo E-mail crudeledariomdv@gmail.com e visitare il sito www.mazzinidavinci.edu.it alla sezione ORIENTAMENTO 22-23, dove saranno pubblicati in tempo reale gli aggiornamenti necessari.

Per i più giovani: troverete interessanti spunti e stimoli su Instagram seguendo @mazzinidavinci.