Una miniserie per la tv e un cortometraggio girati nel savonese: Sandro Pertini protagonista di “Avanti, Avanti!”

Savona/Stella. Il savonese, con il suo territorio ricco di storia e cultura, sarà il palcoscenico di un importante progetto filmico di portata nazionale che vedrà i suoi frutti nell’autunno del 2023 e nel 2024. Due fasi diverse per offrire sul grande schermo due prodotti: un cortometraggio della durata di circa 30 minuti e una miniserie in due puntate da circa 2 ore ciascuna che verrà trasmessa sulle reti televisive.

Avanti, Avanti! questo il nome del progetto che vedrà al centro delle scene la figura del presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini, oltre il “socialismo che qui viene presentato nel suo duplice volto: quello perseguito da Pertini e Craxi e quello orientato verso Mussolini, che diventerà fascismo – spiega il regista, Marco Bracco -. Le scene del cortometraggio vedranno infatti lottare due uomini, Nino e Marcello, per conquistare una donna. Metaforicamente, a contendersi i due protagonisti è il socialismo: per il primo visto in chiave progressista, per l’altro nazionalista”. A non riuscire a scegliere tra i due innamorati è Malena, interpretata da Barbara Francesca Ovieni, attrice e conduttrice televisiva.

NEL CAST ATTORI NOTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, ANCHE TANTI LIGURI

Il cortometraggio vedrà altri attori conosciuti a livello nazionale ed europeo come Christian Adorno Bart che vestirà i panni di Sandro Pertini, e Massimiliano Morra, volto della fiction italiana e modello, che interpreterà don Michele, prete rivoluzionario e combattente, vicino a Pertini per le sue idee politiche.

Tra gli attori anche liguri come Eugenio Ripepi, noto anche per essere regista, scrittore e cantautore. Oltre una laurea specialistica in Scienze dello Spettacolo ha anche conseguito un dottorato di ricerca con borsa in Arti, Spettacolo e Tecnologie Multimediali, lavorando come docente e cultore della materia di Storia del Teatro. Di Genova anche Igor Chierici, che ha studiato alla Scuola del Teatro Stabile genovese e preso parte a fiction, prodotti cinematografici, spot pubblicitari e doppiaggi. Nel cast anche Mattia Semeria De Regibus, nel 2021 ribattezzato ‘il più bello d’Italia’ a Borghetto Santo Spirito. Di Savona è invece Davide Diamanti (25enne), con una carriera nell’arte drammatica; qui sarà il fratello di Malena.

LE RIPRESE A PARTIRE DALLA PRIMAVERA DEL 2023

Le riprese del cortometraggio partiranno nella primavera del 2023, mentre quelle della miniserie nella seconda metà dello stesso anno. I luoghi toccati? “Un po’ tutta la Liguria – ci racconta Bracco -. Buona parte del cortometraggio verrà ambientata a Genova nell’ex caserma Gavoglio, la miniserie invece si concentrerà sul savonese: vedremo la casa natale di Pertini a Stella, il centro abitato, ma anche i luoghi percorsi durante la fuga del presidente in nave verso Marsiglia. Se nel corto avremo un racconto più generale e contenuto, nella miniserie ci sarà uno sguardo più approfondito sulla vicenda”. Il cortometraggio, secondo le previsioni, uscirà nell’autunno del 2023, la miniserie l’anno dopo, nel 2024. Il primo verrà trasmesso durante festival italiani ed europei, oltre che in contesti istituzionali e universitari; il secondo in tv.

Ma come è nata l’idea di questo ampio progetto? “Un passaggio casuale vicino all’ex caserma Gavoglio attiva durante la Seconda Guerra Mondiale, il suo apparire come il relitto di una nave, mi ha ispirato – risponde il regista di Avanti Avanti! -. Questo luogo mi ha suggerito il sito dove far scaturire l’incontro, visto come scontro e come confronto, tra un fascista e un socialista. Per realizzare il tutto, ovviamente, è stato fondamentale il contributo di Alessandra Giordano, sceneggiatrice, che ha intervistato anziani che hanno vissuto direttamente negli anni Trenta del Novecento. Anche le musiche presenti sono state studiate per essere fedeli e ricondurre in quegli anni”.

CHI SOSTIENE IL PROGETTO

A collaborare e sostenere il progetto tante realtà: Genova Liguria Film Commission, SDAC – Scuola D’Arte Cinematografica di Genova, FilmItalia, Istituto Luce Cinecittà; il patrocino dell’Università di Genova (Dipartimento di Scienze Politiche) e del Comune di Stella.

Massimiliano Morra e Christian Adorno Bard con il sindaco di Stella Andrea Castellini

Le aspettative su Avanti Avanti! sono già alte, intanto il sindaco di Stella, Andrea Castellini, commenta: “In bocca al lupo a tutti per questo splendido progetto. Sono molto contento che due prodotti così ambiziosi vengano realizzati per far conoscere di più la figura di Sandro Pertini. Non vedo l’ora di ospitare a Stella il cast per le riprese”. In onore del presidente stellese, a inizio novembre, è stata inaugurata nel cortile della casa natale a San Giovanni la statua raffigurante Pertini in una sua tradizionale posa, realizzata dall’artista Pietro Marchese.