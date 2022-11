Nuove assunzioni nelle PA grazie al Pnrr: nel Comune di Savona 10 posti disponibili, ecco come candidarsi

Savona. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) permette anche nuove assunzioni nel Comune di Savona. Sono 10 i posti di lavoro disponibili che verranno colmati tramite un concorso pubblico con scadenza il 15 dicembre 2022.

In particolare, le figure richieste sono Istruttore amministrativo, Specialista tecnico, Specialista in attività amministrative e contabili. I requisiti? Nel primo caso il diploma di maturità, negli altri due la laurea.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Ma andiamo nel dettaglio. Partiamo con la posizione di Istruttore amministrativo (cat. C, posizione economica C 1). In questo caso sono 2 i posti a tempo determinato da assegnare ai progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza per un periodo di 36 mesi, prorogabili nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026), nel profilo professionale di Istruttore amministrativo (cat. C, posizione economica C 1).

Il posto è a tempo determinato ma, come si legge nel bando: “Durante il periodo di vigenza della graduatoria l’ente si riserva di utilizzarla, ricorrendone la necessità, per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale e a tempo determinato, e per eventuali ulteriori risorse da assegnare ai progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il lavoratore con profilo di istruttore amministrativo svolge attività di istruttoria nel campo amministrativo nell’ambito di prescrizioni di massima e/o di procedure predeterminate. In particolare, “svolge attività di elaborazione, predisposizione di atti e documenti. Cura, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati ed informazioni di natura complessa. Esercita compiti di segretariato di commissioni, gruppi di lavoro e simili, redigendone in particolare i verbali. Cura la classificazione, la catalogazione, la fascicolazione di atti. Esamina i documenti per l’archiviazione. Il personale assunto a tempo determinato per l’attuazione progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sarà inserito nella relativa struttura organizzativa multisettoriale approvata. Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qui il bando per partecipare al concorso.

SPECIALISTA TECNICO

Sono 5 i posti disponibili per la figura di Specialista tecnico (cat. D, posizione economica D 1). Anche in questo caso a tempo determinato da assegnare ai progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza per un periodo di 36 mesi, prorogabili nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026) ma con possibilità di ulteriori assunzioni.

Lo specialista tecnico è un lavoratore che – si legge nel bando pubblicato sul sito del Comune di Savona – “svolge compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di piani e progetti inerenti l’urbanistica e la realizzazione e/o manutenzione di opere e lavori pubblici. Cura la redazione e l’esecuzione di progetti, la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori. Esegue rilievi, sopralluoghi, indagini, perizie ed accertamenti tecnici in genere. Quattro specialisti tecnici assunti a tempo determinato saranno incaricati di attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno specialista tecnico assunto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sarà inserito nella relativa struttura organizzativa multisettoriale approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/4/2022 e con la determinazione del Segretario Generale n. 2145 del 9/6/2022″.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/1999 in Architettura, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, Ingegneria Edile, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Pianificazione Territoriale, Politica del Territorio ed equipollenti; o laurea specialistica ex D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S (classi lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile), 28/S (classi lauree specialistiche Ingegneria Civile), 38/S (classi lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), 54/S (classi lauree specialistiche in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale); oppure laurea magistrale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-3 Architettura del Paesaggio, LM4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi, LM-26 Ingegneria della Sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale ed equiparate; oppure laurea triennale DM 04/08/2000 nelle seguenti classi: L.4 (Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Civile), L-7 (Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale), L.8 (Ingegneria Civile ed Ambientale) o Laurea di cui al DM 16/3/2007 classe-17 (Scienze dell’Architettura), classe 23 (Scienze e Tecniche dell’Edilizia), L 21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggista e Ambientale), classe 7 (Ingegneria Civile ed Ambientale) o equiparate. Abilitazione all’esercizio della professione, anche junior, in relazione allo specifico titolo di studio posseduto.

Qui il bando per partecipare al concorso.

SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Infine, tre posti a tempo determinato per Specialista in attività amministrative e contabili (cat. D, posizione economica D 1).

Il profilo Specialista in attività amministrative e contabili prevede le attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico – finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari ed attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità. Espleta altresì attività di analisi, studio, ricerca, documentazione in riferimento al settore di competenza. Dirige e coordina l’attività di altri addetti di categoria inferiore. Il personale assunto a tempo determinato per l’attuazione progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza sarà inserito nella relativa struttura organizzativa multisettoriale approvata. Ovvero svolgerà supporto all’unità di coordinamento della struttura multisettoriale sopra citata; supporto al RUP; supporto al Servizio Legale e contratti, in particolare per le procedure di appalto; raccolta dati per monitoraggio dei progetti; supporto tecnico-amministrativo alle strutture interessate dai progetti PNRR; supporto tecnico-amministrativo alla gestione dei cantieri e/o alla realizzazione dei servizi.

Per accedere al concorso occorre la laurea, anche triennale, in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o laurea equipollente a quelle citate.

Anche in questo caso, oltre la scadenza, sono possibili ulteriori assunzioni.

Qui il bando per partecipare al concorso.