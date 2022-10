Porto Savona, a gennaio il via ai lavori per l’elettrificazione delle banchine

Savona. Si è concluso l’iter relativo all’intervento di elettrificazione delle banchine nel porto di Savona. Come già annunciato nel maggio scorso, sono stati assegnati i lavori da parte dell’Autorità portuale, aggiudicati all’associazione temporanea di imprese NidecAsi, Ceisis, Giuggia Costruzioni e Savona Port Service, con un ribasso del 7,4% su un importo a base d’asta di 8,9 milioni di euro: secondo il bando che era stato pubblicato a livello ministeriale nell’ambito del Piano nazionale complementare (Pnc), per il comprensorio portuale savonese erano previsti 10mln di euro.

Il via operativo all’intervento, atteso dalla stessa comunità savonese per limitare l’impatto ambientale e acustico delle navi da crociera, è previsto per gli inizi del 2023. Una parte dei lavori è riservata alla realizzazione degli impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica, una seconda parte, invece, per le strutture di servizio che saranno in attività al terminal crocieristico.

Il progetto di cold-ironing rientra nell’ambito delle strategie ambientali finalizzate all’abbattimento delle emissioni inquinanti: le banchine saranno dotate di un sistema di alimentazione elettrica in grado di alimentare tutti i servizi delle navi da crociera durante le loro soste nei porti, consentendo così lo spegnimento dei motori alimentati a carburante.

In tema di sostenibilità ambientale previsti altri interventi per la portualità savonese: a Vado Ligure è già stata avviata la fase di test sul sistema di accumulo da 9 MW di potenza (8 MWh di energia scaricabile) progettato e realizzato da Falck Renewables all’interno della stazione elettrica che alimenta il porto di Vado Ligure per conto di S.V. Port Service.

Inoltre, è già stato espresso prere favorevole dal Comitato di Gestione della Port Authority ligure sull’ampliamento della concessione e dell’integrazione del contratto di locazione alla “SV Port Service” relativa all’impianto fotovoltaico posto sull’edificio amministrativo del terminal container a Savona e sull’edificio port gate nelle aree retroportuali di Vado Ligure.