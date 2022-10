Lago di Osiglia, nuovo percorso dedicato al compianto assessore Gabriella Simoncini

Osiglia. Un bel gruppo di cittadini e amici si è ritrovato all’Imbarcadero di Osiglia per svelare la targa che intitola il percorso intorno al lago a Gabriella Simoncini, l’assessore comunale scomparsa all’erà di 66 anni nel novembre 2021.

L’incontro ha permesso di ritornare sui temi della sostenibilità già affrontati in precedenti appuntamenti con la comunità e per fare una passeggiata al fine di individuare con i partecipanti i punti migliori in cui installare 9 totem bifacciali con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

E, come nelle favole, il sole si è fatto largo tra le nuvole e la mattinata iniziata fredda si è tramutata in un ultimo sprazzo d’estate: “È stata una giornata fantastica anche dal punto di vista meteorologico, con un bel sole” afferma entusiasta dell’esito dell’incontro la sindaca Paola Scarzella.

“Con la passeggiata, condotta in collaborazione con Fondazione Matrice, e intitolata alla cara Gabriella Simoncini, abbiamo potuto così concludere il percorso iniziato con la cittadinanza per raggiungere i traguardi dell’Agenda 2030.”

“Obiettivi sostenibili che diventano tridimensionali. La passeggiata per e con la comunità – dice Otto Bugnano, direttore generale di Fondazione Matrice – ha permesso di individuare i luoghi dove fisicamente saranno posizionati i 9 totem, punti bel vedere amati e frequentati dai cittadini e dai turisti”.

L’incontro è stato molto gradito da tutti i partecipanti che hanno apprezzato la passeggiata, l’idea delle grafiche che rivisitano quelle conosciute dell’Agenda 2030 e riscoperto il piacere di stare insieme e rinnovare ricordi comuni.

Il percorso promuove i contenuti dei 17 obiettivi ed è realizzato nell’ambito del progetto “Acquaforte. Osiglia, il lago della Cultura e della Sostenibilità”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, e gestito con i partner strategici Tirreno Power e fondazione Matrice ETS.