Tragedia in via Nazionale Piemonte: Fabio Murialdo perde la vita cadendo da un escavatore

Savona. È Fabio Murialdo, l’uomo che ieri pomeriggio, per una tragica fatalità, ha perso la vita mentre stava sistemando il terreno vicino a casa sua, in via Nazionale Piemonte, tra Maschio e Montemoro. Aveva 53 anni.

Era alla guida di uno piccolo escavatore, come già accaduto molte volte, quando si è ribaltato, lui è caduto colpendo la testa sulla tettoia del mezzo. Un colpo violentissimo, all’arrivo dei soccorsi non c’è stato infatti niente da fare: Fabio è morto sul colpo.

Sul posto sono giunti l’automedica del 118, la Croce Oro Mare di Albissola, la Croce Bianca di Cairo e i vigili del fuoco che non hanno potuto che constatare il decesso causato dal trauma cranico. Intervenuta anche la polizia locale. La Procura, informata dei fatti, ha deciso di non procedere con l’autopsia e di non aprire un alcun fascicolo d’indagine.

Fabio aveva una grande passione per gli animali, in particolar modo i cani. Lavorava come tecnico specializzato nella manutenzione meccanica di impianti sportivi. A lanciare l’allarme dell’incidente un’amica. Lascia il fratello gemello Andrea, con il quale viveva nella casa in via Nazionale Piemonte lasciata dai genitori e dove era cresciuto.