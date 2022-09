Rimpasto di giunta Andora, l’addio amaro di Lanfredi: “Avrei voluto continuare il mio lavoro”

Andora. “Nessuna polemica né con la giunta né con il sindaco Mauro Demichelis con cui, preciso, non ho mai avuto discussioni”. Così, ai microfoni di IVG.it, è arrivata la precisazione di Patrizia Lanfredi, ormai ex vicesindaco di Andora. Il recente rimpasto di giunta, infatti, ha sancito l’uscita di scena di Lanfredi che, in un lungo post sulla sua pagina Facebook ha spiegato i motivi dell’addio, non senza evidente amarezza.

“Dopo il rimpasto di giunta lampo con cui il sindaco ha revocato le nomine dei componenti della giunta, – si legge, – ritengo doveroso, nei confronti degli elettori che mi hanno accordato la loro preferenza in sede elettorale, fare alcuni chiarimenti. Al termine di questa stagione estiva, a malincuore, ho scelto di rimettere la delega alle Manifestazioni nelle mani del primo cittadino di Andora dopo aver per anni seguito con passione e costanza un’intensa programmazione che, come già in passato, è stata molto gradita al pubblico”.

“Ho sempre avuto come obiettivo quello di contenere i costi offrendo spettacoli di buon livello con un’offerta di eventi che toccasse ogni genere. Ho evidenziato in giunta che per l’organizzazione del concerto di fine estate (quest’anno il concerto dei Litfiba), da sempre scelto e diretto dal sindaco, non ho voluto dedicare la stessa attenzione, in considerazione del fatto che l’elevato costo previsto non ritengo sia proporzionato all’attuale limitata disponibilità economica”, ha aggiunto Lanfredi.

E proprio questa parte del post ha rischiato di generare polemica, ma è stato la stessa Lanfredi a spegnerle sul nascere: “Non ho certo restituito la delega alle Manifestazioni per disaccordi sui costi del concerto, per i quali ho solo chiesto legittimi chiarimenti in giunta. Ci tengo a chiarirlo perché l’intento del mio post era solo quello di spiegare agli andoresi quanto accaduto, ma senza polemiche. Non c’è stata alcuna discussione tra me e il sindaco”.

Nel suo messaggio social, però, Lanfredi non ha nascosto amarezza per l’accaduto: in sostanza, lei stessa ha deciso autonomamente di rinunciare alla delega alle Manifestazioni ma, allo stesso tempo, avrebbe voluto continuare a ricoprire le deleghe ad Associazioni, Trasporti e Politiche Sociali. Non è stato così.

“Con il mio consueto impegno avrei continuato a seguire le altre deleghe, che richiedono una costante attenzione per poter garantire benefici e aiuti, – ha spiegato Lanfredi. – Il Campo Solare e il Nido hanno permesso, anche quest’estate, a molte famiglie di poter svolgere attività lavorative in assoluta serenità”.

“La mia volontà sarebbe stata quella di continuare a lavorare in sinergia con il gruppo al fine di realizzare tutti i progetti proposti nel programma di mandato pronta a collaborare per il raggiungimento di nuovi obiettivi con la mia consueta energia, tenacia e costante presenza. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che in questi anni hanno svolto con me un ottimo lavoro nonostante le difficoltà gestionali crescenti. Rimango a disposizione degli andoresi che si sono sempre dimostrati a me vicini e garantisco che, anche senza deleghe, avranno sempre la mia completa attenzione”, ha concluso l’ex vicesindaco.