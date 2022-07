Consegna Bandiere Blu a Noli: “L’offerta balneare traina ancora il nostro turismo”

Noli. Prima uscita pubblica per il consigliere delegato al Turismo Davide Arancino dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale con il “Repetto-ter”.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu agli stabilimenti balneari nolesi, assegnate dalla FEE alle località turistiche che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale: una certificazione di estremo valore sulla qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerti dalle spiagge.

Il consigliere al Turismo è stato accompagnato nel tour per gli stabilimenti balneari dai consiglieri Edoardo Gandoglia e Massimiliano Debenedetti.

“Certamente un riconoscimento sempre sentito in quanto rappresenta un viatico fondamentale per la stagione estiva e il nostro turismo, ancora trainato dall’offerta balneare” il messaggio lanciato durante l’iniziativa.

Presente alla consegna ufficiale delle Bandiere Blu Gianluca Torre, presidente dei Bagni Marini di Noli, che ha accolto i rappresentanti della nuova amministrazione comunale, pronta a concentrarsi sul settore turistico e l’attuale estate 2022 come prima azione di intervento sul territorio.

In questa direzione anche un primo ritorno del Noli Music Festival nella tradizionale location del Castello di Monte Ursino e iniziative che possano favorire un positivo indotto per la cittadina in un momento ancora di incertezze per Covid ed effetti rincari per la guerra.

Restano alcune criticità, aree parcheggi e accessibilità, alle quali si uniscono i disagi per la situazione viaria, tanto sulle autostrade quanto sulla stessa Aurelia per il cantiere di Capo Noli e il senso unico alternato, finito già al centro di polemiche.

Tra le prime parole del neo sindaco Ambrogio Repetto non è mancato certo, tra le opere al centro della discussione, un riferimento all’intervento di messa in sicurezza nel tratto di Aurelia: oltre alle tempistiche da rispettare, la richiesta di una migliore gestione del flusso viario, che spesso risulta soggetto a stop di lunga durata.