TPL Linea rinnova la collaborazione con le discoteche per un “rientro in sicurezza”

Laigueglia. TPL Linea rinnova anche nell’estate 2022 la collaborazione con le discoteche per un rientro sicuro dai locali da ballo della riviera.

Primo appuntamento il prossimo 7 giugno alla “La Suerte” di Laigueglia, che offrirà i biglietti ai propri clienti per evitare spostamenti notturni con mezzi privati.

Il servizio di trasporto pubblico sarà potenziato in quanto per la serata della “Summer Jam Student Party”, in programma nella nota discoteca del ponente savonese, si prevede la presenza di almeno 2mila persone.

Per i clienti che ne faranno richiesta i biglietti saranno forniti dal personale della discoteca in orario di uscita e sempre all’interno del locale sarà installata un’obliteratrice che permetterà la validazione dei titoli di viaggio prima di salire a bordo.

L’iniziativa sarà promossa attraverso i maxischermi del locale e una apposita cartellonistica, informando sugli orari di transito degli autobus nei pressi della discoteca, unitamente alla possibilità di ottenere i biglietti per quanti ne faranno richiesta.

Il servizio di trasporto riguarderà la linea Andora-Finale Ligure, con i ragazzi che all’andata potranno raggiungere il locale con il nostro consueto orario serale, mentre al ritorno saranno a disposizione le corse aggiuntive per agevolare a diversi orari il rientro a casa.

Le corse aggiuntive di rientro saranno consultabili sul sito internet, nella pagina dedicata agli orari, oltre che sui canali social di TPL Linea alcuni giorni prima dei singoli eventi previsti dalla programmazione de “La Suerte”.

“Siamo felici di poter tornare a una piena collaborazione con la discoteca La Suerte e garantire uno spostamento in sicurezza per i tanti giovani che frequentano il locale da ballo, favorendo una mobilità sostenibile e sicura nel periodo estivo con un servizio specifico e dedicato di trasporto” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Non possiamo che ringraziare il titolare della discoteca di Laigueglia per aver rinnovato la sinergia con TPL Linea, con l’obiettivo di estendere ancora il servizio e l’offerta per i locali da ballo” concludono i vertici di TPL Linea.