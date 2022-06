Gara ciclistica a Quiliano, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale

Quiliano. Modifiche alla viabilità ordinaria richieste per consentire la gara ciclistica con la prima edizione del “Trofeo Giro dell’Albicocca”, in programma domenica 3 luglio a Valleggia, nel territorio comunale di Quiliano.

In relazione alle variazioni, cambiano anche i percorsi dei bus di TPL Linea per il trasporto pubblico locale: per gli utenti e i viaggiatori attenzione ai collegamenti della linea 9, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 circa, per la durata della competizione sportiva.

L’azienda di trasporto savonese ha quindi diramato un avviso per la località di Valleggia: i bus non transiteranno in via Diaz e in piazza della Chiesa, ma effettueranno il transito lungo via Fratelli Cervi in entrambi le direzioni.

A Quiliano i mezzi TPL Linea giunti in piazza Orso effettueranno l’inversione di marcia presso il palazzetto dello sport e ritornando in direzione mare torneranno ancora in via Fratelli Cervi.

Per questo verranno istituite due fermate provvisorie proprio in via Fratelli Cervi, a 30 metri circa dalla cooperativa ortofrutticola.

Come previsto dal protocollo organizzativo per eventi del genere, saranno indicati i cambiamenti viari, con l’opzione di strade alternative, e lo stesso servizio bus per la zona quilianese.