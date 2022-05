Alassio, la RP Giacomo Natale affidata alla Rti Cooperativa Seriana 2000 e Cooperativa Il Solco

Alassio. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di gara relative alla Concessione della Residenza protetta “Giacomo Natale” e del Centro diurno “Sole d’Autunno” di Via Petrarca 14 ad Alassio.

Gli uffici comunali, hanno predisposto apposita Determina Dirigenziale, per l’aggiudicazione della Concessione alla Rete Temporanea di Impresa composta dalla Cooperativa “Seriana 2000” di Cesenatico e dalla Cooperativa “Il Solco” di Imperia che gestirà per i prossimi cinque anni la struttura -rinnovabili per ulteriori 4 – sostituendosi all’attuale gestore “Sereni Orizzonti” di Udine.

“L’iter della gara è stato il frutto di attente riflessioni, in considerazione delle numerose difficoltà riscontrate a seguito della pandemia, e con la consapevolezza del periodo di crisi che ne è scaturito – spiega Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Abbiamo così pensato, accanto ai requisiti di professionalità già previsti, di far pagare il canone al nuovo gestore a partire dal secondo anno di gestione. E’ stato un modo per agevolare la presentazione delle proposte e cercare di garantire così un proseguo del servizio senza vacatio gestionale “.

Tra le richieste nel nuovo capitolato e nel bando di gara la previsione di elementi capaci di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e maggiore efficienza ambientale; l’ attenzione particolare alla stabilità e continuità occupazionale del personale impiegato nei servizi, oggetto della concessione e la valorizzazione della conoscenza e integrazione delle reti dei servizi territoriali e della collaborazione con l’associazionismo e il volontariato locale; ma anche l’impegno ad una invarianza delle rette per le attuali integrazioni comunali per tutta la durata della concessione e la richiesta di sconto sulle rette degli attuali ospiti residenti e per i futuri ingressi di residenti, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, e sulle rette del centro diurno, sempre per i residenti. Sono inoltre stati valutati i progetti gestionali della Residenza protetta e del Centro diurno con precisi elementi organizzativi e qualitativi delle prestazioni assistenziali, sanitarie, di animazione, ristorazione, igiene ambientale, formazione del personale e migliorie progettuali.

Di questi giorni la prima riunione con i vertici della Rti Coop. Seriana 2002 e Coop. Il Solco vi hanno preso parte il Presidente Barbara Beriola, il Direttore tecnico Alessandro Pedrelli, il responsabile di Area nord ovest Gabriele Rosso, il Direttore Amministrativo della Coop. Il Solco, alla presenza dell’Assessore Giannotta, del Dirigente Alfredo Silvestri, del RUP( Responsabile Unico Procedimento)Alessandra Ferreri, e della Responsabile del Servizio Politiche Sociali Ivana Sirtori con funzione di DEC (Direttore di esecuzione del contratto).

“Il Comune – riferisce in proposito l’Assessore Giannotta – ha chiesto espressamente di prevedere una riorganizzazione generale dei protocolli assistenziali e sanitari, di organizzare corsi di formazione per il personale e di dare un servizio di qualità. Non solo: abbiamo richiesto anche la riapertura del Centro diurno per anziani con decadimento fisico o cognitivo che è stato chiuso dal precedente gestore. Oltre a quanto già previsto nel bando di gara, abbiamo richiesto di attuare quanto prima le diversificate migliorie progettuali e le numerose ore aggiuntive di personale offerte in gara. Vorremmo fossero agevolati gli incontri con le famiglie degli ospiti da parte del Concessionario per affrontare insieme i problemi che eventualmente si presenteranno”.

“Per noi – prosegue l’Assessore – è molto importante, tra le altre cose, l’integrazione della Residenza protetta e del Centro diurno con i servizi sociali comunali e con il territorio alassino, al fine di favorire uscite, scambi e reti di relazioni significative per gli anziani ospiti, facendoli sentire parte integrante della cittadina. Infine, oltre ai previsti controlli da parte del DEC si intende promuovere la realizzazione di periodiche riunioni e al bisogno, tra Comune e Concessionario per valutare congiuntamente l’andamento del servizio durante l’anno”.

Le prossime settimane saranno utilizzate per il passaggio di consegne tra la precedente e futura gestione, sotto la supervisione del Comune. La nuova gestione decorrerà ufficialmente dal 1° giugno prossimo.

“Sono molto soddisfatta di questo primo incontro – la conclusione di Giannotta – del progetto presentato dalla Rete Temporanea di Impresa che si è aggiudicata la concessione. Sono ottime idee che avranno un impatto positivo sui nostri ospiti e i loro familiari. Ovviamente vigileremo sul percorso con spirito collaborativo e propositivo, ma vi sono già ottimi presupposti per migliorare la qualità dei servizi offerti. Nell’augurare un buon cammino ai nuovi gestori”.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Politiche Sociali al numero 0182/602455.