Il Basket Loano prevale 60-55 sull’ABC Ponente e chiude la fase ad orologio primo in classifica

Loano. Domenica 24 aprile, tra le mure amiche del Palagarassini, il Basket Loano si aggiudica col punteggio di 60 a 55 il derby contro il New Basket ABC Ponente e con questo risultato chiude come prima in classifica vincendo tutte le gare disputate nella fase orologio.

Partita che inizia in sordina per il Basket Loano: nel primo periodo i ragazzi di coach Taverna giocano bene in difesa ma in attacco, invece di far circolare la palla per cercare tiri facili, provano tiri affrettati con difesa schierata. Primo periodo che, comunque, termina sul 17 a 11 per la squadra di casa.

Nel secondo quarto coach Taverna cerca con dei cambi di dare un po’ di brio all’attacco e in pochi minuti il Basket Loano, difendendo a zona press a metà campo, inizia a recuperare palloni e macinare punti portandosi a fine periodo sul più 19, non commettendo più l’errore di tentare troppi tiri affrettati. A metà gara i loanesi conducono col punteggio di 40 a 21.

Nel terzo periodo l’ABC parte forte, inizia difendere meglio e sfrutta la poca vena realizzativa del Basket Loano, la cui maggior parte dei tiri effettuati si infrangono o sul tabellone o sull’anello del canestro. Nelle ripartenze i giocatori di coach Ciravegna sbagliano poco e il team loanese subisce un parziale di 11 punti, così l’ABC si porta a meno 7 alla fine del terzo periodo, sul 46 a 39.

Nel quarto periodo l’ABC riparte decisa credendo nella rimonta e insiste nel difendere forte; il Basket Loano continua a litigare col canestro e la squadra ospite si porta sotto di 2 punti. Coach Taverna cerca di svegliare la sua squadra che lo ascolta, recuperando dei palloni importanti e rimbalzi difensivi.

Il Basket Loano riesce così a mantenersi avanti nel punteggio e vince la partita 60 a 55 su un ABC che, dal terzo periodo, non ha mai mollato. “Un plauso ai ragazzi di coach Ciravegna per averci creduto fino alla fine. Nota positiva della partita aver avuto delle buone risposte dagli under messi in campo – affermano dal team loanese -; nota negativa per i ragazzi di coach Taverna i troppi tiri liberi sbagliati e a volte le conclusioni troppe affrettate”.

Il Basket Loano chiude prima in classifica la fase orologio e nelle semifinali playoff affronterà, per l’approdo alla finale per salire in Serie C Silver, il Blue Sea Basket. L’altra semifinale sarà tra Virtus Basket e Villaggio Sport.