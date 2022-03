Il Vadino vuole il “doblete”, mister Alessandro Giunta svela gli ingredienti del successo

“Vadino al massimo, Vadino a gonfie vele”

Alessandro Giunta di mestiere fa il pasticcere. Sa dunque bene quanto sia importante dosare ogni singolo ingrediente per ottenere un prodotto perfetto. Fare i dolci è molto simile alla chimica, dove ogni dose deve essere calibrata con estrema cura per evitare effetti indesiderati.

Principi che ha portato anche sul terreno di gioco. Citando una recente canzone sanremese, il segreto del Vadino è proprio una “questione di chimica” tra squadra, tecnico e staff. I numeri sono impressionanti: dieci vittorie su dieci in campionato e in settimana la squadra ha raggiunto la semifinale della Coppa Liguria di categoria. Passaggio del turno arrivato ribaltando ai supplementari (vittoria 2 a 0) la sconfitta rimediata all’andata contro il Borgio Verezzi per 1 a 0.

“L’ingrediente del Vadino – commenta Giunta – è essere un gruppo davvero molto unico, che ha voglia di stare insieme e di ottenere risultati. Sembrano parole scontate ma è davvero così. Ovviamente, abbiamo delle qualità visto che la squadra è stata costruita per fare bene. Detto questo, in campo ci vogliono altre cose oltre alla tecnica. In questa partita di coppa abbiamo dimostrato tutti i nostri pregi“.

Il Vadino è l’unica formazione savonese ad aver soltanto vinto in campionato: “Le dieci vittorie consecutive sono un traguardo incredibile e inaspettato. Doplete? Noi ci crediamo, teniamo anche alla coppa e abbiamo fatto di tutto per poter passare. Penso che il risultato sia giusto per quello che abbiamo fatto vedere: un primo tempo incredibile. Tuttavia, la cosa più importante è continuare a marciare in campionato“, ha poi aggiunto l’allenatore ingauno.