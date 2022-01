Nuova stretta dal 10 gennaio: tutte le restrizioni, modifiche al trasporto pubblico e più controlli

Savona. E’ ormai conto alla rovescia per la fatidica data del 10 gennaio, quando entrerà in vigore il decreto legge del 31 dicembre: nuove restrizioni legate al possesso di green pass e green pass rafforzato, con la certificazione verde necessaria a prescindere dalle fasce di colore.

Tra la zona gialla e quella arancione gli unici cambiamenti saranno il limite, per i non vaccinati, agli spostamenti dal comune di residenza, consentiti per lavoro, salute e necessità (con autocertificazione), e l’obbligo di super green pass per accedere ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, così come per partecipare a sport di contatto all’aperto.

Il decreto rappresenta una stretta più decisa per i non vaccinati, con l’obiettivo da un lato di tutelare la salute pubblica e dall’altro di spingere gli indecisi alle somministrazioni, in particolare in una fase critica sull’emergenza Covid e per affrontare meglio il previsto picco dei contagi dalla metà di gennaio.

Nuove regole in concomitanza con il rientro degli alunni nelle aule scolastiche dopo la pausa natalizia, dunque un banco di prova a vari livelli sul fronte del contrasto sull’incidenza del virus.

Si prevede l’obbligo del “lasciapassare” sanitario rafforzato per quasi tutte le attività in luoghi pubblici, dal caffè, al bancone fino al trasporto pubblico.

E proprio in tema di trasporti, per il servizio bus di TPL Linea ci sarà l’obbligo del super green pass e di indossare la mascherina Ffp2 per salire a bordo del parco mezzi dell’azienda di trasporto savonese. Inoltre, a seguito del rafforzamento delle restrizioni e al difficile contesto pandemico, sono programmate variazioni sulle corse e linee del savonese.

I cambiamenti riguarderanno le linee urbane di Savona, la litoranea 7/ e la linea 40 per le località rivierasche. Altre modifiche per la giornata di sabato e nei festivi.

Intanto, ieri in provincia di Savona nessuna sanzione, solo 2 il 5 gennaio rispetto alle 7 del 4 gennaio scorso, indice di una maggiore consapevolezza sul rispetto delle regole e del dispositivo di controlli messo in atto con il coordinamento della Prefettura. Proprio sui controlli, da lunedì 10 gennaio è stato disposto un potenziamento, secondo le stesse direttive del Viminale sulla programmazione richiesta per ispezioni e verifiche sui rispettivi territori di competenza.

Dunque forze dell’ordine in campo con azioni mirate tanto su attività ed esercizi pubblici quanto sulle singole persone.