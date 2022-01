La Valbormida piange la scomparsa di Marinella Oliveri, titolare del bar “L’unico” di Cairo

Cairo Montenotte/Bormida. La Valbormida piange la scomparsa di Marinella Oliveri, titolare del bar tavola calda “L’unico” di Cairo Montenotte. Aveva 56 anni.

Molto conosciuta in città per la sua attività, Marinella era originaria di Bormida dove per anni aveva lavorato al Bar del Lago insieme al fratello Massimo, per poi trasferirsi a Cairo e prendere in gestione il bar della bocciofila. Circa una decina di anni fa, la decisione insieme a Patrizia Acquarone di aprire l’attività in via Martiri della Libertà.

E proprio mentre stava lavorando, il 31 dicembre è stata colpita da un malore. Trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove per giorni è rimasta in coma, ieri pomeriggio le sue condizioni si sono aggravate e la 56enne non ce l’ha fatta.

Una ragazza d’oro, così la descrivono gli amici. Persona disponibile e generosa, che metteva sempre prima davanti gli altri a se stessa. “Riusciva sempre a regalarti un sorriso, anche nei momenti per lei più difficili”.

Marinella lascia il compagno Walter, il figlio Simone, il fratello Massimo e la madre Adriana.

I funerali saranno celebrati lunedì 10 gennaio alle ore 15 nella Chiesa di San Giorgio a Bormida, dove si terrà anche il Santo Rosario domenica 9 gennaio alle 21.