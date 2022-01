Alassio, dal Banco Alimentare biglietti gratis per il luna park alle famiglie in difficoltà

Alassio. Ci penserà il Banco Alimentare. Saranno loro a consegnare alle famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria, stanno attraversando un momento di difficoltà economica, dei free ticket per godere di divertimenti del Luna Park alassino.

“E’ una collaborazione tra il Comune di Alassio, il Banco Alimentare e naturalmente le aziende che sono state coinvolte nel Natale alassino: le giostre in Piazza Partigiani, la Pista di Pattinaggio in Piazza della Libertà, i tappeti elastici, mini autoscontri, trenino su binari… affinchè possano trascorrere una giornata divertente sulle giostre e con le attrazioni di Alassio Christmas Town – spiegano dall’Amministrazione Melgrati Ter – Insomma, la Befana di Alassio ha il cuore tenero”.

“Ricordiamo infatti che l’Epifania del Subacqueo e il “Footgolf in Spiaggia 12 buche per 12 befane”, andranno comunque in scena il 6 gennaio a “porte chiuse” a favore di borse di studio Le Falchette di Airc Fondazione Airc comitato Liguria” concludono.