Variante Omicron, Sileri: “Aspettiamo dati scientifici, ma non sarà la fine dell’umanità. Sapremo gestire la situazione”

Liguria. “Ogni volta che è arrivata una variante ci siamo sempre preoccupati come se fosse la fine dell’umanità. Il buonsenso ci dice di attendere e osservare i numeri che abbiamo, che sono buoni anche se in alcune aree c’è più sofferenza”. A invitare alla calma sulla nuova variante Omicron è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto in collegamento video al convegno organizzato a Genova presso il Palazzo Tursi in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids.

“Tutti parlano della nuova variante come se già sapessero se elude i vaccini o meno, se è più o meno contagiosa o meno: la verità è che dobbiamo aspettare dati. Non posso, non riesco a pronunciarmi perché non ho ancora un’evidenza scientifica fornita ufficialmente – specifica Sileri -. Dobbiamo proseguire con le terze dosi, credo che con l’istituzione del green pass ristretto per le attività non lavorative l’Italia sarà un paese protetto, aperto e sicuro“.

“Nel caso invece che la nuova variante possa determinare problemi – aggiunge il sottosegretario -, saremo in grado di affrontare la situazione, gestirla e ricominciare. Una cosa è certa: stiamo andando avanti, siamo in grado di rispondere in maniera forte e vigorosa e con risultati visibili”.

Nel frattempo il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, presentando le stime economiche dell’Ocse, ha detto che “Omicron potrebbe rappresentare una minaccia per la ripresa” e ha lanciato un severo avvertimento sulle disparità mondiali rispetto alla campagna vaccinale. Disparità, che oltre ad avere conseguenze sulla salute hanno anche un impatto sull’economia. “La copertura vaccinale resta ineguale, nei Paesi in visa di sviluppo ma anche qui in Europa”, ha detto Cormann invitando a “proseguire gli sforzi senza tregua” affinché venga vaccinato “l’insieme della popolazione mondiale”.