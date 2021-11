Zonta Club Alassio-Albenga compie 45 anni e festeggia con un evento benefico

Alassio/Albenga. Lo Zonta Club Alassio Albenga compie 45 anni e lo fa, come sempre, all’insegna della solidarietà.

La presidente Antonella Raimondi e le socie hanno, infatti, festeggiato l’evento con una ospite significativa per la mission zontiana: Mariagrazia Doglio, autrice di “Vicendevoli emozioni”, un libro che coinvolge e rende consapevoli di realtà non facili. I proventi dell’iniziativa sono stati devoluti all’associazione “Viceversa”, che opera nel comprensorio per consentire lo sport a tutti, secondo le proprie abilità. Erano presenti alla serata Ilaria Ghinka Bonanni, per le illustrazioni e Virginia Isoleri, per la grafica di copertina .

Un’opera, quella dell’associazione ponentina, iniziata nel 1976 quando un gruppo di donne intraprendenti fondò lo Zonta Club Alassio Area, divenuto poi Zonta Club Alassio Albenga. Da allora l’associazione ha portato avanti l’obiettivo di migliorare la condizione della donna in tutti i suoi aspetti, attraverso service ed advocacy.