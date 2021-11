Un anno dalla chiusura del Punto Nascite di Pietra: “Tanti impegni e parole ma nessuna azione concreta”

Pietra Ligure. 9 novembre 2020 – 9 novembre 2021. È passato un anno esatto dalla chiusura del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“La sospensione momentanea dell’attività del Punto nascita dell’ospedale S. Corona e la riorganizzazione della S.C. Ostetricia e ginecologia e Neonatologia, sede di Ponente, hanno carattere di temporaneità, (non oltre la fine dell’emergenza). Questa decisione è stata presa a seguito di indicazioni regionali, relative alla necessità di sospendere l’attività nel punto nascita presso l’ospedale S. Corona di Pietra Ligure, al fine di recuperare personale sanitario per l’attivazione di ulteriori posti letto Covid negli ospedali di Asl2. Fino alla fine dell’emergenza Covid, l’unico punto nascita nell’ambito dell’Asl2 sarà quindi quello dell’ospedale San Paolo di Savona”.

“Era il lontano 9 novembre 2020 quando l’Asl2 comunicava quanto sopra riportato, – hanno fatto sapere dal Comitato Nascere a Pietra. – Da allora sono trascorsi esattamente 365 giorni, e in questo anno abbiamo provato in tutti i modi a creare azioni che permettessero la riapertura, ma senza esito. Abbiamo ottenuto tanti impegni pubblici da parte del presidente ed assessore Toti (l’ultimo in ordine temporale, ai microfoni di IVG.it, sabato scorso proprio a Pietra Ligure), tantissime parole, ma nessuna di queste parole ha portato a riaprire il Punto nascite”.

“Per provare ad essere più ascoltati, – hanno proseguito, – abbiamo deciso di unirci ad altri comitati simili nati in Liguria: comitati di Sanremo, di Imperia, di Albenga, della Val Polcevera, della Val Bormida, di Chiavari, dello Spezzino e tanti altri). Il 27 novembre parteciperemo con una nostra delegazione all’incontro a Genova con gli altri comitati, li firmeremo la ‘Carta per un nuovo modello condiviso di Salute Pubblica’ e decideremo insieme quali possibili azioni intraprendere in futuro”.

Di seguito, il Comitato ha fornito “un breve riepilogo cronologico del percorso collegato all’impegno per riaprire il punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure”.

