Ppi di Albenga, Toti rassicura: “Nessuna chiusura. Grazie a Restart e al Gaslini presto la riapertura del Punto Nascite di Pietra”

Pietra Ligure. “Ho chiesto al direttore generale dell’Asl2 di evitare l’ulteriore chiusura di qualsiasi genere di presidio e servizio ai cittadini perciò il punto di primo intervento di Albenga non chiuderà”. Lo ha affermato il presidente della Regione e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti, questa mattina a Pietra Ligure per l’inaugurazione di una nuova struttura ricettiva.

Il governatore smentisce quindi le voci (ed i timori) di una possibile sospensione dell’attività del Ppi del Santa Maria di Misericordia, una ipotesi che in questi giorni ha scatenato le reazioni allarmate di cittadini e amministratori locali.

“Vorrei che ci si rendesse conto che fino al 31 dicembre di quest’anno (ma più probabilmente anche per l’intera prossima primavera) resterà in vigore lo stato di emergenza – ha ricordato Toti – Il Covid non è superato, i nostri reparti Covid sono ancora tutti quanti in ‘assetto da guerra’. Anzi, a Genova stiamo tornando ad aumentare di qualche unità i posti letto Covid nei nostri ospedali. Questo ovviamente incide su tutte le ripartenze”.

E proprio per favorire le ripartenze, la Regione ha “varato un piano importante, che si chiama Restart, che sta portando e porterà giovamento nei prossimi tre mesi e poi nei prossimi dodici mesi a tutto il tema delle liste d’attesa. Stiamo lavorando per riaprire in tutta la Liguria i punti-nascita che erano stati soppressi in ragione del Covid in collaborazione con il Gaslini (e sarà una grande operazione strutturale che porterà i benefici della qualità del Gaslini in tutte le Asl del nostro territorio, compresa ovviamente Pietra Ligure)”.

Se Santa Corona, dunque, potrebbe presto vedere riaperto il punto nascite attualmente chiuso, altro tema che tanto ha fatto e fa ancora discutere tra i cittadini, anche l’ospedale di Albenga vedrà i benefici di questa operazione di “ripartenza”.

“L’ospedale di Albenga è un ospedale strategico per il piano Restart e quindi di qua ad alcuni mesi non solo non chiuderà il Ppi ma tutto l’ospedale diventerà un’importante sede di operazioni di elezione medica proprio per smaltire le liste d’attesa nel primo semestre del 2022 – rassicura Toti – Tutto queste se il Covid ci consentirà una programmazione di medio periodo”.

“Fino ad ora siamo in una situazione di pre-allarme per la partenza della quarta ondata, siamo in una situazione in cui tutta la nostra sanità si sta muovendo per tornare alla normalità ma con un occhio ben attendo ai numeri del Covid che quotidianamente non ci danno tutta la certezza che vorremmo” conclude il governatore ligure.