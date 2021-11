Ufficio tutela ambiente, Vannucci a Tomatis: “Controlli intensificati grazie ai comitati di vicinato”

Albenga. “Il consigliere di minoranza Roberto Tomatis commette un grave errore quando dice che il calo dei verbali comminati dall’ufficio ambiente e territorio significa che l’ufficio non funzioni e debba essere potenziato”. L’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci risponde alle accuse lanciate dal capogruppo di Fratelli d’Italia, secondo cui, dati alla mano, “l’Ufficio tutela del territorio è stato depotenziato” e “l’amministrazione comunale dimostra scarsa attenzione verso le politiche per la conservazione dell’ambiente”.

“La rete di controlli del territorio si è intensificata e rafforzata anche attraverso i comitati di vicinato, istituzione riconosciuta dalla Prefettura, che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione in diverse aree della città, in particolare le frazioni – spiega Vannucci -. I cittadini segnalano, attraverso un contatto diretto con le istituzioni e la polizia locale, esigenze e problematiche, tra queste quelle relative alle discariche abusive e all’abbandono di rifiuti, in modo che a polizia locale possa intervenire in maniera mirata e puntuale”.

“Certo questa amministrazione, con l’assegnazione delle P.O. all’ufficio sicurezza, ha voluto garantire un’azione più efficace nei confronti di chi nella nostra città commette reati che possono turbare la sicurezza dei cittadini e, senza snocciolare dati, mi pare che i risultati siano sotto gli occhi di tutti”, sottolinea.

E poi conclude: “Sono particolarmente soddisfatto per il lavoro svolto dai nostri agenti, che ringrazio tutti senza distinzione, per il loro impegno quotidiano che ha portato a risultati eccellenti, il parere del consigliere Tomatis direi che conta veramente poco”.