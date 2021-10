Trovato morto nella notte giovane medico dell’Asl2: prestava servizio al 118 di Savona

Ponente ligure. E’ mancato questa notte il 38enne M.G., giovane medico dell’Asl2 savonese, che prestava servizio al 118 di Savona.

Inutili i soccorsi giunti sul posto, il corpo dell’uomo è stato trovato privo di vita in una vigna di sua proprietà, nella valle Arroscia a Ranzo, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni, il giovane medico dell’Asl2 aveva fatto perdere le sue tracce dalla sera prima.

Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini per ricostruire la vicenda che ha condotto il noto medico alla morte. Sembrerebbe che l’uomo si sia tolto la vita volontariamente. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da più fronti per ricordare il grande valore del collega scomparso.