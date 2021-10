“Una di quelle notizie che non vorresti mai sentire”, il ricordo commosso di chi ha lavorato con il medico del 118 scomparso

Savona. “Questa mattina ho ricevuto un bruttissima notizia, una di quelle che non vorresti sentire mai: un giovane collega in servizio presso il 118 di Savona si è tolto la vita”. Sono tanti i messaggi come questi che arrivano dopo la scoperta della tragica notizia del 38enne M.G., ritrovato questa notte morto vicino alla sua abitazione nell’imperiese.

“Lo conoscevo personalmente perchè per via del nostro lavoro ci incontravamo spesso o presso il PPI di Albenga o presso il PS di Pietra Ligure – lo ricorda il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona, Luca Corti -. Bravissimo medico, persona simpaticissima e gentile con tutti. Stimato da tutti i colleghi e dai pazienti. Lascerà un grande vuoto”.

“Tutto il consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona si stringe attorno ai colleghi del 118 ed ai famigliari del caro collega esprimendo loro le più sentite condoglianze – aggiunge -. Estendiamo le condoglianze anche al presidente ed ai colleghi dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Imperia al quale il collega era iscritto ed alla direzione aziendale ASL2 Liguria”.

“Ciao Matteo. Quante volte abbiamo pedalato insieme parlando del nostro lavoro e dei nostri progetti, quante volte ci siamo trovati insieme nelle emergenze – è il commento del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis -. Tante persone vivono ancora grazie a te. Eri per me un carissimo amico, ti voglio bene. Se ne vanno sempre i migliori”.

La Direzione di Asl2 e i colleghi tutti “esprimono il più sentito cordoglio per la tragedia che questa notte ha colpito il giovane medico in servizio presso la nostra Asl. Un pensiero di solidarietà va in particolare alla famiglia”.

Tantissime le testimonianza anche in ricordo del medico, in particolare dal personale del 118 e delle pubbliche assistenze del savonese.

Questo il ricordo di Andrea O.: “Come tutte le Domeniche, sentirsi su come era andata la settimana… ricordarci la promessa fatta… che il prossimo turno sarebbe stato in Elicottero…..credere che un domani…anche in hangar la famiglia dei besughi del soccorso… avrebbe fatto la differenza…. Grol.. sono certo che faremo questo benedetto turno… onorando tutto il nostro impegno, sudore , preparazione a 1500 piedi di altezza. Ti devo tanto in quasi 20 anni di amicizia, confronto e michiate di prima categoria. Lo sprone a crederci sempre a migliorare decimo per decimo la preparazione. Mi sei stato vicino sempre e viceversa; ci sarebbero 20 anni da raccontare. Volerti bene è fantastico. Sei in volo… verso il target e… tranquillo….sei al cavo…alza la testa… CI SONO!! Perche altri possano vivere Doc… Ciao Fratello Smilzo….tutti qui hanno gli occhi al Cielo…”.

“Io ti ricorderò così con questo sorriso di tutte le volte che sei passato a salutarmi… – scrive Davide V. – non ci credo ancora e non ho parole ma tanti ricordi immensamente belli uno medico perfetto un persona stupenda sempre pronta a dirti parole confortanti…grazie matte per tutto quello che mi hai insegnato grazie…”.

“E poi … nel cuore della notte ricevi una di quelle telefonate che mai e poi mai vorresti ricevere … r.i.p” commenta Davide C.

“Ciao Megu, Ciao grande Amico sempre disponibile e super competente. Resterai sempre dentro i cuori di Noi Soccoritori…..e ora corri anche lassù in cielo con Sierra e in bici. Arrivederci Megu” scrive Andrea B.