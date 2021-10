Trasferimento magazzino Conad Quiliano, Cobas incontra il Comune: “Tutti insieme per difendere posti di lavoro e salario”

Quiliano. Ieri mattina una delegazione dei lavoratori Si Cobas si è recata presso il comune di Quiliano “per esprimere le preoccupazioni dei lavoratori circa il futuro del magazzino Conad alla luce dell’intenzione dichiarata dell’azienda di trasferire l’attività in altra regione”.

I lavoratori hanno voluto ribadire al sindaco Nicola Isetta e all’assessore Silvio Pirotto “la gravità del fatto che Conad e Geat (cooperativa fornitrice del servizio logistico nel magazzino) non abbiano ancora aperto, nonostante le svariate richieste, un confronto con il Si Cobas su questo tema, nonostante la crescita di adesioni che fa del Si Cobas una delle principali forze sindacali dentro il magazzino di Quiliano”.

“Ma oggi quello che appare ancora più intollerabile, è vedere una società come Conad (certo non in crisi e anzi con una forte prospettiva di crescita dei volumi) poter prospettare la chiusura di un magazzino che occupa più di 200 lavoratori, senza assumersi alcun impegno concreto nella garanzia occupazionale e salariale dei lavoratori, se non attraverso qualche vaga promessa fatta ai sindacati confederali, subordinata però al fatto che i lavoratori si leghino mani e piedi, sottoscrivendo una rinuncia formale a qualsiasi forma di mobilitazione sindacale”.

Proprio a fronte di questo quadro secondo il sindacato “non è più rimandabile l’apertura di un percorso di confronto con Geat e Conad, per poter garantire occupazione e salario a più di 200 operai, affrontando anche le tante problematiche sindacali e contrattuali presenti a tutt’oggi: lavoratori sotto-inquadrati rispetto quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, utilizzo intenso di contratti precari (alcuni dei quali lasciati in questi giorni a casa) e un accordo di secondo livello firmato dai confederali che scontenta molti dei lavoratori”.

“Proprio in questa prospettiva abbiamo chiesto a sindaco e assessore d’interessarsi della vicenda, registrando, da questo punto di vista, una loro sensibilità sul tema e il loro impegno a scrivere alla controparte datoriale. Un primo paso di una battaglia che i lavoratori sono intenzionati a combattere per difendere garanzia occupazionale e salariale per tutti. Nel caso non arrivassero le auspicate risposte, si riunirà l’assemblea dei lavoratori che deciderà i prossimi passaggi da intraprendere”.