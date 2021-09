Motocross, caduta a Celle Ligure: soccorsi mobilitati - IVG.it

Celle Ligure. Incidente nel pomeriggio di oggi sulla pista di motocross “Andrea Timossi” del Bricco delle Forche, nell’entroterra cellese tra la frazione di Sanda e Stella San Martino.

Secondo le prime informazioni, un centauro, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della moto, poi è caduto lungo il tracciato. E’ successo intorno alle 17.00.

Subito è scattato l’allarme con la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola Marina e l’automedica del 118.

Restano da valutare le condizioni del motociclista, l’azione dei sanitari è ancora in corso: stando a quanto riferito per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona, pare che non abbia riportato gravi traumi o ferite.