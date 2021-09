Loano 2021, terzo incontro con i cittadini per la lista guidata da Giacomo Piccinini - IVG.it

Loano. Ieri sera, negli spazi esterni della gastronomia “Il Buon Boccone” a Loano, diversi cittadini hanno voluto ascoltare le parole del candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco” ed approfittare dell’occasione per esprimere le proprie opinioni su Loano.

“Contrariamente a quanto si potrebbe malignamente pensare, tanta partecipazione non era motivata dalla pur squisita porchetta che abbiamo mangiato” – ironizza Piccinini, per poi tornare serio sull’argomento che maggiormente lo interessa: il contatto con i cittadini – “Mi fa molto piacere vedere che le persone con noi si aprono volentieri, ci raccontano i loro problemi e le loro aspettative. Si fidano di noi, capiscono che le ascoltiamo davvero, che il nostro interesse verso di loro non è solo per ottenere i voti, ma che i loro suggerimenti li utilizzeremo per dare risposte più complete amministrando Loano”.

“La delusione dei cittadini per l’amministrazione uscente è tanta” – prosegue Piccinini – “troppe volte hanno provato a segnalare malfunzionamenti, a sollecitare interventi, ad esprimere il proprio disappunto su determinate scelte, ma nei fatti non hanno trovato risposta. Manca un dialogo vero e costante, un aspetto dell’amministrare che noi riteniamo fondamentale. Il Comune deve essere davvero la casa di tutti i cittadini, chi lo amministra e chi ci lavora devono avere come priorità il loro benessere. Quindi più comunicazione, più facilità di accesso e di fruizione dei servizi, tempistiche rapide nelle risposte, più trasparenza: questo è quanto è nel programma e che la lista Nuova Grande Loano intende rispettare”.

“Una delle cose che più infastidisce le persone è l’operosità frenetica che precede le elezioni, la corsa a cercare di colmare le proprie lacune – conclude il candidato sindaco – una buona amministrazione lavora con continuità, con programmazione, e con un costante rapporto con i cittadini, senza far passare ogni attenzione dovuta come un “favore” che venga elargito. Questo è quello che intendiamo fare nei prossimi cinque anni”.

Domani, mercoledì 15 settembre la lista “Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco” incontrerà i cittadini partendo dal parcheggio del Palazzetto dello Sport alle ore 9 e proseguendo poi per visitare Via Matteotti, Via San Giuseppe e le zone limitrofe.