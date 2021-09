Frana a Capo Noli: entro le 19.00 la riapertura dell’Aurelia - IVG.it

Noli/Finale Ligure. Riapertura del tratto di Capo Noli sulla via Aurelia, dopo la frana di ieri che ha costretto la chiusura. Entro le 19.00 di oggi la viabilità sarà ripristinata mettendo fine alla situazione di disagi.

L’annuncio questo pomeriggio dopo un sopralluogo tecnico nella zona dello smottamento: per tutta la giornata sono proseguiti i lavori di disgaggio da parte dei tecnici di Anas, che hanno ripulito la zona dai massi e detriti caduti sulla careggiata, rimuovendo quelli rimasti nelle reti contenitive, nell’ambito della complessiva azione di messa in sicurezza.

La situazione resta comunque costantemente monitorata.

In prospettiva anche i lavori programmati per ottobre: un cantiere della durata di circa tre mesi sul versante, con la sostituzione delle reti paramassi tra la prima galleria dopo Capo Noli e il confine di Finale Ligure.

Ma ora, considerate le conseguenze del blocco viario, la priorità era rappresentata da un “intervento tampone” per consentire il ripristino della circolazione e il ritorno alla normalità

Frana a Capo Noli, Aurelia chiusa

Non semplice la gestione del traffico, con protezione civile e polizia locale finalese che si sono alternate per defluire il traffico dalla rotonda di Finalpia.

La chiusura del tratto di Capo Noli ha avuto, infatti, delle importanti ripercussioni sulla viabilità e sta ancora causando disagi sull’Aurelia oltre che in autostrada, dove sono presenti altri cantieri.

Fino alle 19 di oggi, quindi, in A10 viene deviato il traffico di mezzi pesanti, mentre per quelli leggeri è consigliata la Sp45 delle Manie.

Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto pubblico locale, è stata messa a disposizione da Tpl una navetta da Finale Ligure a Varigotti e stabilito il percorso alternativo della linea 40/ sull’autostrada A10 tra Finale Ligure e Spotorno.

Quanto, invece, all’intervento previsto nel tratto di Aurelia che prenderà il via tra due giorni: “Sarà comunque percorribile a senso unico alternato. L’impresa sta studiando una soluzione tecnica di schermatura per lavorare senza la necessità di aprire un cantiere stradale”.

“Un lavoro in sinergia e piena collaborazione tra Protezione Civile e Anas per poter riaprire la strada nel minor tempo possibile, con lo scopo di mettere in sicurezza il territorio impattando il meno possibile sul traffico esistente, anche autostradale” affermano l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e il Capo di Compartimento Anas Liguria Barbara Di Franco.