Frana a Capo Noli, detriti e massi sull'Aurelia: tratto chiuso e viabilità in tilt - IVG.it

Noli. Non solo ad Albenga, anche a Capo Noli il maltempo provoca disagi alla viabilità. Nel primo pomeriggio, infatti, al al km 591,500 alcuni massi e dei detriti si sono riversati lungo la careggiata nel versante nolese.

È stata quindi predisposta la chiusura del tratto, in entrambe le direzioni, per permettere agli addetti di liberare la zona e accertarsi delle condizioni dell’area. Per i mezzi leggeri il traffico è stato deviato sulla Sp45 della Manie, mentre per i mezzi pesanti sull’autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure.

Secondo quanto riferito, il sopralluogo da parte dell’Anas ha evidenziato la presenza di diversi massi staccatisi dal costone e bloccati dalle reti contenitive. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. “Sono in corso i lavori da parte dei tecnici per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”, dicono da Anas.

Un episodio che sta causando diversi disagi al traffico: Aurelia bloccata da Pietra Ligure a Finale e rallentamenti sulla Sp45. Si segnalano anche 9 km di coda sull’A10 tra Pietra Ligure e Spotorno, tratto interessato anche da diversi cantieri.

Per venire incontro ai disagi causati dalla frana, Tpl ha messo a disposizione una navetta sulla tratta Varigotti, Finalpia e Finale Stazione e ha provveduto a stabilire dei percorsi alternativi per le linea 40/, con gli autobus che transitano in autostrada nella tratta Spotorno – Finale Ligure. Nel dettaglio, ecco i percorsi modificati: direzione Savona – Finale: regolare percorso sino a Noli, transito in autostrada nella tratta Spotorno – Finale, S.P. 490, Finale FF.SS., Finalborgo; direzione Finale – Savona: Finalborgo, Finale FF.SS., S.P. 490, transito in autostrada nella tratta Finale – Spotorno, Noli e quindi regolare percorso.

Agg. ore 15:30. Si intensifica la coda in A10, si registrano 11 km tra Borghetto e Spotorno

Agg. ore 17:00. Continua ad allungarsi la coda in autostrada, raggiunti 14 km tra Borghetto e Spotorno (direzione Italia)