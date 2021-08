Stage di “tecnica applicata”, ad Altare grande successo per l’iniziativa dedicata a Carlo Pizzorno - IVG.it

Altare. Fortemente voluto dalla famiglia, desiderato dall’Asd ospitante (FD Football Management), patrocinato dalla Libertas Provinciale e realizzato operativamente da Felicino Vaniglia, si è concluso nel migliore dei modi il corso di Tattica Individuale svoltosi all’interno dell’impianto Zeronovanta da lunedì 16 a venerdì 20.

Ricca la partecipazione, alto l’interesse, unanime il consenso. Dopo quello precedente impostato sulla “Tecnica Individuale”, questo secondo seminario ha permesso ai ragazzi di arricchire le proprie conoscenze ed abilità circa i presupposti inderogabili per passare al gioco collettivo. In pratica è stato un susseguirsi di proposte virtuose, di azioni, accorgimenti e comportamenti che di fatto il giovane calciatore compie in ogni situazione di gioco (fase di possesso e di non possesso).

Il tutto orientato a far sì che la prestazione risulti utile, redditizia ed economica in termini energetici. Alla base concetti quali lo smarcamento, il controllo e la difesa della palla, il dribbling, la presa di posizione, il marcamento, l’intercettazione e l’anticipo, il contrasto. Non è mancato poi un richiamo a tutti gli schemi attuabili con i vari moduli prescelti.

Emozionante la cerimonia della premiazione, quando Roberto Pizzorno nel consegnare i diplomi a tutti i partecipanti ha ricordato quanto ha fatto l’indimenticabile padre per lo Sport, per i talenti in erba, per noi tutti. Dal suo grande esempio ed insegnamento siamo certi che attingeremo, per riuscire ad organizzare iniziative che ne onorino la memoria.