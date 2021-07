Green pass per ristoranti e mezzi pubblici, Toti verso il modello francese: "Chi non si vaccina paghi le conseguenze" - IVG.it

Liguria. Per spingere le vaccinazioni e ridurre il rischio di contagio il governatore ligure Giovanni Toti dice sì al green pass per bar, caffè, ristoranti, ma anche mezzi pubblici, treni e aerei.

“Sono molto d’accordo con quello che ha fatto la Francia – ha commentato Toti -. Se non si vuole proporre un obbligo vaccinale per talune categorie, quantomeno si agevoli la volontà delle persone dando la possibilità ai vaccinati di condurre una vita normale e chi invece sceglie, a mio modo di vedere sbagliando molto per sé stesso e per la collettività, di non usufruire di quanto la scienza mette a disposizione ovviamente ne pagherà le conseguenze in termini di qualità della propria vita. È una legittima decisione”.

“Io sono sempre stato contrario alle imposizioni e ai divieti, tuttavia in una situazione così complessa è giusto qualche sprone a far andare avanti la campagna vaccinale che ha raggiunto numeri importanti – ha proseguito Toti -. Il risultato ottenuto è buono. La circolazione tra i giovanissimi sta tornando a crescere e questo dovrebbe consigliarci di incentivare le categorie più restie a vaccinarsi con una serie di azioni come quelle messe in campo dalla Francia. Se il governo italiano lo farà, saremo pronti a farlo convintamente anche noi”.

A favore di questa soluzione anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti: “In Francia scatta l’obbligo vaccinale per I sanitari e da agosto non potrai più andare al ristorante, al bar, sul treno, sul pullman o al cinema e a teatro senza essere vaccinato o avere un tampone negativo. Dal 21 agosto vale per tutti quelli che hanno più di 12 anni. Guardiamo e impariamo! Nel calcio siamo campioni d’Europa e nella gestione della pandemia e del green pass? Non ci saremmo nemmeno qualificati”.