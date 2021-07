Obbligo green pass, il consigliere ingauno Tomatis: "Non è concepibile un simile sopruso alla libertà" - IVG.it

Albenga. “La proposta di utilizzo del certificato verde anche per frequentare locali e ristoranti arriva direttamente dal Ministro Speranza del governo giallo rosso verde. Credo che nemmeno nelle dittature più spietate odierne si possa concepire un simile sopruso alla limitazione della libertà personale”.

A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Albenga Roberto Tomatis in merito alla scelta adotta dal presidente francese Emmanuel Macron di avere il green pass per frequentare alcuni luoghi pubblici.

“Anziché sensibilizzare i cittadini con campagne informative sulla vaccinazione – aggiunge il consigliere -, questo governo chiude ospedali e pronto soccorso con tagli orizzontali alle risorse del sistema sanitario nazionale. Mi pare sia chiaro che il collante di questo governo sia soddisfare appetiti di lobby sanitarie”.

“Da un lato ci dicono che il green pass sia il miglior deterrente al contagio, dall’altro chiudono gli ospedali e non ci permettono più di curarci. Se dovesse essere intrapresa questa strada, il mio pensiero va ai gestori e proprietari di bar e ristoranti di Albenga, già ampiamente massacrati dai giallo rosso verdi. Quindi spero – conclude Tomatis – che come me ci siano altri consiglieri comunali che protestino e facciano sentire la loro voce contro questa scelta assurda”.