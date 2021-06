Ora sotto a chi tocca - IVG.it

“Sotto a chi tocca” è il titolo di una delle più riuscite commedie di Govi, che ora sta diventando centrale nella città di Savona.

A destra tutte e tutti parlano, entrano ed escono da partiti.

Non si ringraziano a vicenda anzi si tirano,a stare a notizie di stampa,vere e proprie sciabolate verbali.

Noi vorremmo chiedere al Presidente Toti,all’assessore Santi,che pare ormai diventato “assessore di Torriglia” perché, a stare a notizie di stampa, tutti lo vogliono ma per ora nessuno lo piglia, al candidato sindaco,pensionato dialogante a tutti i partiti della coalizione avversaria:

Come pensate di affrontare la grave crisi occupazionale cittadina?

Come pensate di fronteggiare la grave crisi demografica della città di Savona, che sta pesantemente invecchiando senza offrire nulla alle giovani generazioni?

Noi crediamo che Savona debba assumere un ruolo importante nel proprio comprensorio e soprattutto tornare al proprio ruolo di capoluogo di provincia a cui la destra ha abdicato in questi cinque anni.

Vorremmo poterci confrontare sui progetti e per questo mi riconosco nelle proposte di Marco Russo, come Europa Verde Liguria, anche perché sarebbe ad oggi difficile capire cosa vuole fare la destra dopo aver disastrato Savona in questi cinque anni.

Danilo Bruno