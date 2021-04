Fidal, Marco Fregonese riconfermato alla guida del Comitato provinciale

Savona. Presso la sede del Coni Point savonese, in via Montenotte, alla presenza del delegato Coni Roberto Pizzorno, si è tenuta l’assemblea delle società sportive affiliate al Comitato provinciale di Savona della Fidal per l’elezione del consiglio provinciale e del presidente per il quadriennio 2021-2024.

Alla carica di presidente è stato riconfermato Marco Fregonese, con 431 voti su 431 espressi. I consiglieri eletti sono Andrea Bassafontana (398 voti), Monica Castiglioni (365 voti), Fabrizio Fattor (205 voti) e Giancarlo Guglielmetto (189 voti).

Fregonese ha nominato delegato tecnico Federico Giotti, neo campione italiano Master over 35 di giavellotto.

All’assemblea ha partecipato Alessandro Basso, consigliere regionale Fidal.