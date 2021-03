Vaccini, Cambiamo replica ai sindacati: “Propaganda politica più bieca e senza scrupoli”

Regione. Il capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale, Angelo Vaccarezza, replica alle affermazioni di Cgil e sindacati rispetto alla campagna vaccinale.

“Nel giorno in cui il Commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, viene nella nostra città per visitare il nuovo hub vaccinale della Fiera di Genova, la Cgil conferma di aver abdicato da tempo al suo ruolo di sindacato a tutela dei lavoratori per scendere nella propaganda politica più bieca e senza scrupoli. Qui non si tratta di fare propaganda o di cercare una vetrina della quale, chi amministra questa Regione, di sicuro non ha bisogno, ma di prendere le decisioni migliori e nel minor tempo possibile per il bene dei cittadini liguri”.

“A conti fatti risulta strampalato e singolare vedere che il ‘sindacato dei lavoratori’ (doverosamente tra virgolette) e le minoranze di centrosinistra a livello locale perdano il loro tempo per cercare di smentire il generale Figliuolo, attuale Commissario per l’emergenza Covid e carica espressa da un Governo nazionale di cui loro fanno parte. Figliuolo ha ribadito con vigore che ‘l’Italia deve prendere esempio da Genova’ e che ‘questo hub vaccinale mi dà la certezza di dire al premier Draghi che in Liguria ci siamo’. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiunto che ‘la sinergia fra sanità pubblica e privata e le vaccinazioni nelle farmacie sono best practice che andranno esportate su scala nazionale’. Affermazioni che non lasciano scampo a disfattisti e gufi di ogni ordine e grado che sperano che le cose non vadano per il verso giusto per guadagnarsi il loro quarto d’ora di celebrità”.

“Per una gigantesca campagna di vaccinazione occorre unità d’intenti e spirito di collaborazione, se loro non vogliono essere della partita ce ne faremo una ragione, ma l’occasione la perdono loro. Fra quello che sostiene la Cgil Liguria e le parole di Figliuolo e Curcio c’è un abisso, noi non abbiamo dubbi su di chi sia meglio fidarsi”.