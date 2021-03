Albenga. Si è svolta oggi, al Palamarco di Albenga, la seconda prova del campionato di Serie D FGI di ginnastica ritmica. La Polisportiva Quiliano, presente con nove squadre, si è aggiudicata ben sei presenze sul podio, precisamente tre ori e tre argenti.

Le ginnaste quilianesi, accompagnate in gara dalla tecnica federale Stefania Pavero (responsabile del settore) e dalle tecniche regionali Alessia Canobbio e Giulia Ivaldi, sono state protagoniste di ottime prestazioni che sono state meritatamente premiate dalla giuria.

La squadra livello A categoria Allieve ha conquistato la medaglia d’argento con Carola Dodino, Elisa Strassera, Caterina Oddera, Niki Gianuzzi.

Nella stessa competizione quinta posizione per Margherita Bizzarri, Margherita Bosano, Elena Mallone, Serena Nicolini. Seste si sono classificate Rebecca D’Este, Margherita Canzilla, Giulia Gasparini, Ludovica Giraudo, Francesca Macelloni.

Medaglia d’argento per la squadra livello A Open, composta da Giulia Basso, Elena Sofia Terzi, Vittoria Giacchino, Margherita Ferrara.

Nel livello B categoria Open la squadra formata da Greta Baldoni, Beatrice Rossetto, Rachele Sordo ha portato a casa la medaglia d’oro.

Nel livello C Allieve medaglia d’oro per Benedetta Giordano, Lavinia Giordano, Monia Vignolo; medaglia d’argento per Amelie Diabaté, Gaia La Marca, Carlotta Negro.

Adele Geddo, Elena Giusto, Emma Morielli si sono classificate quarte.

Nel livello D categoria Open medaglia d’oro per la squadra formata da Matilde Cantini, Martina Formento, Giulia Gossetti.

Ancora soddisfazioni quindi per le farfalline quilianesi, per la società e per tutti i loro numerosi sostenitori. Prossimo appuntamento, questa volta al palasport di Quiliano, domenica 11 aprile con la seconda prova del campionato individuale Confsport che vedrà impegnate oltre cinquanta atlete biancorosse di varie categorie e di vari livelli.