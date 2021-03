Il “Progetto Amici Animali” di Alassio si evolve: ecco l’associazione “Amici della Gattoteca”

Alassio. Si chiama “Amici della Gattoteca Alassio” la nuova associazione animalista “figlia” del “Progetto Amici Animali” nato nel 2014 in seno alla croce bianca di Alassio.

L’associazione è stata costituita ufficialmente il 22 febbraio da quegli stessi volontari che per sette anni hanno mantenuto attivo il progetto originario. La scelta di “recidere il cordone” con la pubblica assistenza non è stata facile: “L’anno passato è stato duro per tutti e per i volontari del ‘Progetto Amici Animali’ non è stato da meno, le fatiche affrontate e gli ostacoli superati ci hanno dato anche modo di pensare al futuro che ci avrebbe aspettato. Nel mese di gennaio una serie di eventi hanno fatto maturare la consapevolezza che era giunto il momento di andare oltre e recidere il cordone ombelicale da quella associazione che ci ha dato la vita e ci ha fatto crescere”.

Di seguito la lettera aperta con cui i volontari raccontano il lavoro svolto negli ultimi anni e le ultime vicissitudini.

C’era una volta… il Progetto Amici Animali.

Lettera aperta ai nostri Amici.

Ci sembra doveroso nei confronti di chi ci ha sempre sostenuto, sia economicamente che moralmente spiegare quanto è accaduto al Progetto Amici Animali; ma partiamo dall’inizio e ripercorriamo insieme le tappe che ci hanno portato ad oggi.

Nell’agosto del 2014, dall’incontro di alcuni amanti degli animali e dell’allora Consiglio Direttivo della Croce Bianca Alassina, nacque il “Progetto Amici Animali”; i ragazzi, Volontari dell’Associazione, hanno iniziato a lavorare a testa bassa senza un centesimo in tasca, ma con tanta buona volontà; hanno cominciato a farsi conoscere, a raccogliere consensi e guadagnandosi la fiducia di cittadini, istituzioni, media e followers in mezza Italia.

Da loro nacque l’idea delle adozioni a distanza con le ADOTTAcard; il PappaPoint, punto di raccolta delle pappe per gli animali in difficoltà; da loro partirono quintali di cibo destinati, oltre le realtà locali: nel 2016 per i cani di Camporosso che il programma TV di Antonio Ricci ribattezzò “la carica dei 108”; nel 2016 grazie alla collaborazione con un’altra Associazione vennero inviati in centro Italia, colpito dal terremoto, oltre 300 kg cibo ed altri generi di conforto; da loro partirono generi di conforto destinati ai canili in provincia di Bari e Taranto colpiti da eventi meteo disastrosi nell’inverno del 2017; nell’ottobre scorso è stato fornito un contributo economico ai Volontari del gattile di Ventimiglia colpito da un’alluvione; potremmo continuare, parlando di interventi per accumulatori seriali di gatti, sostegno a canili della zona o denunce all’Autorità Giudiziaria per abbandoni, ma rischieremmo di diventare prolissi.

Le adozioni portate a conclusioni in questi anni sono circa trecento, molte sono le colonie feline alle quali rivolgiamo le nostre attenzioni, le collaborazioni con altre Associazioni animaliste ed Enti sono innumerevoli; non sono mancati i momenti commoventi, come quando il piccolo Riccardo di Toirano, nel maggio del 2017 ha deciso di destinare il suo regalo per la prima comunione ai randagini in difficoltà, segno che qualcosa di buono stavamo facendo.

L’anno passato è stato duro per tutti e per i Volontari del Progetto Amici Animali non è stato da meno, le fatiche affrontate e gli ostacoli superati ci hanno dato anche modo di pensare al futuro che ci avrebbe aspettato.

Nel mese di Gennaio una serie di eventi hanno fatto maturare la consapevolezza che era giunto il momento di andare oltre e recidere il cordone ombelicale da quella Associazione che ci ha dato la vita e ci ha fatto crescere.

Da queste consapevolezze e con l’esperienza maturata il 22 febbraio è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione “Amici della Gattoteca Alassio”; gli stessi Volontari, gli stessi valori, lo stesso impegno e la medesima volontà di tendere una zampa a chi ha necessità.

Con queste premesse vorremmo ringraziare le componenti della P.A. Croce Bianca di Alassio, i Consigli Direttivi succedutisi negli anni comprensivi dei due Presidenti con cui abbiamo operato ed ai Militi con cui abbiamo collaborato; ma soprattutto cogliamo questa occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato; non solo economicamente, ma anche moralmente nei momenti difficili.

Vi aspettiamo al nostro fianco per proseguire questo percorso insieme, perché senza di Voi tutto quello fatto non sarebbe stato possibile.

Grazie.

I Volontari dell’Associazione “Amici della Gattoteca Alassio”