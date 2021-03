Albenga, turnover per il personale del Comune: entro fine anno 15 dipendenti in pensione

Albenga. Turnover per il personale del Comune di Albenga. Da qui a fine anno andranno in pensione 15 dipendenti comunali tra essi anche alcuni funzionari.

Nei giorni scorsi in particolare è stato l’ultimo giorno di lavoro per Angela Elena funzionario responsabile dell’ufficio turismo. Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Prossimamente andranno in pensione diversi dipendenti comunali e, tra essi, alcuni funzionari. A loro vanno i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione e di quelle che ci hanno preceduto.

Vorrei ringraziare in particolar modo Angela che è stata il funzionario con il quale ho collaborato negli ultimi anni dell’amministrazione Cangiano e nei primi dell’amministrazione Tomatis. La saluto con affetto e la ringrazio per la disponibilità e la lealtà che ha sempre dimostrato verso l’Ente e l’amministrazione”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio Angela Elena per il contributo che ha dato in ogni ufficio che l’ha vista funzionario e dove è stata sempre apprezzata per la sua determinazione, trasparenza e capacità professionale. Con lei ricordo, tra i tanti eventi, l’organizzazione di “Dritti all’isola” una manifestazione di grande successo che solo da poco è entrata nel calendario degli eventi annuali della nostra città.”