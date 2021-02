Ad Albenga Lega, FI, FdI danno vita al Tavolo del centrodestra per le comunali del 2024

Albenga. Il centrodestra è già all’opera per prepararsi alle elezioni amministrative del 2024. Ieri sera la prima riunione tra i consiglieri comunali capigruppo della Lega (Cristina Porro) e di Forza Italia (Eraldo Ciangherotti), assieme al rappresentante cittadino di Fratelli d’Italia (Alessandro Chirivì), le tre forze che si erano presentate insieme anche alle scorse comunali con Gerolamo Calleri come candidato sindaco.

“È nato così il Tavolo del Centrodestra di Albenga – spiegano – un grande cantiere su idee e programmi da mettere nel piatto in vista delle prossime elezioni. Sarà aperto anche ad altre forze e movimenti che si riconoscono nei valori del centrodestra. Quindi sì alla partecipazione di Cambiamo dell’amico Toti, dei liberali, e, perchè no, di Azione di Calenda se deciderà di scegliere questo campo2.

“La necessità di un tavolo di idee e programmi del centrodestra – proseguono – è tanto più necessario ora, vista la gestione fallimentare dell’amministrazione Tomatis”

“Operativamente, la prima riunione ha dato il via ad un calendario periodico di incontri per condividere idee e programmi da portare avanti anche nella sede del Consiglio comunale e all’interno delle commissioni consiliari. D’ora in poi, proprio per le tante richieste di aiuto provenienti dalla cittadinanza, l’incontro sarà mensile e fissato per il primo martedì del mese, alle ore 20. Di volta in volta, saranno invitati anche persone legate al mondo dell’amministrazione pubblica, imprenditori, esponenti della sanità, consiglieri regionali e della società civile. Il tutto per dare quelle risposte il centrosinistra, anche ad Albenga, non sta dando” concludono Calleri, Porro, Ciangherotti e Chirivì.