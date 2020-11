Caro Toti, un giorno sarà anziano anche lei

Al presidente della regione Liguria Toti

Nel leggere il suo Tweet sono rimasto raggelato e per qualche attimo scosso, le sue affermazioni sono state gravi e poco dignitose verso i nostri anziani, che contrariamente prima di essere pazienti (come del resto lo è ognuno di noi) sono persone, persone piene di valori, di storia, sono il nostro passato e senza di esso non potremmo mai cercare di creare un futuro migliore! Sono anziani ma sono nonni, padri, madri, mariti e mogli non se lo scordi, la sua frase è la chiara rappresentazione del capitalismo, non per questo lei sta rovinando la sanità pubblica ligure privatizzando tutto!!

Mi chiedo, se dovessimo essere coerenti col suo pensiero di persone non indispensabili, cosa ne dovremmo fare? mandarli nei campi di concentramento? farli fuori perchè appunto non più utili? In passato altri personaggi avevano una visione aberrante verso il non indispensabile realizzando progetti di sterminio… Si ricordi che anche lei un giorno sarà un anziano in pensione (lei a differenza di noi cittadini, con una buona e lauta pensione) e non più indispensabile!

Vorrei che lei davvero cercasse di non alimentare questo modus operandi di bollare gli anziani come persone che meritano la dipartita in quanto anziane, basta con queste frasi ridicole e feroci dove ogni scusa e colpa sembra essere l’anzianità, tanto sono anziani con più patologie e se muoiono non è una tragedia perchè già predisposte… ebbene io ho un compagno gravemente malato con una aspettativa di vita davvero bassa, ma non per questo è destinato a morire domani, al contrario se contrasse il coronavirus che ne potrebbe accelerare la dipartita.

Assurdo leggere anche la proposta di tener chiusi in casa gli over 70, cosa risolverebbe? nulla in quanto in giro avremmo comunque una miriade di persone asintomatiche, potenziali killer appena gli over 70 saranno rimessi in “libertà” o intende rinchiudere e dunque privarli dei loro diritti costituzionali fino a vaccino sicuro? Mi auguro ci sia una politica più seria e attenta verso l’essere umano in generale senza creare discriminazioni che non risolverebbe alcun problema. In futuro faccia più attenzione a ciò che vuole esprimere e abbia più rispetto verso i deboli!

Angelo Maggioni